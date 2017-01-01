业务连续性培训视频制作工具，用于引人入胜的模块

快速使用从脚本到视频功能创建引人入胜的培训模块，确保员工始终做好准备。

为新员工制作一个动态的60秒介绍视频，解释业务连续性培训的基础知识，目标是普通员工。视觉风格应明亮现代，展示多样化的AI化身呈现关键概念，配以引人入胜的专业旁白。该视频将利用HeyGen的AI化身和旁白生成技术，提供引人入胜的视频体验。

示例提示词1
为团队领导和经理开发一个信息丰富的45秒解释视频，展示一个关键的灾难恢复计划场景。视觉和音频风格应清晰、逐步且简明，使用专业视觉效果有效传达复杂信息。该视频可以通过HeyGen的从脚本到视频功能快速制作，自动生成的字幕/说明文字增强了多样化观众的可访问性和理解。
示例提示词2
为所有现有员工和利益相关者制作一个30秒的安抚更新视频，强调定期业务连续性计划审查的重要性。视觉风格应友好且易于接近，结合吸引人的视觉模板和场景，配以平静、自信的声音。利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/库存支持，可以快速创建和定制内容，确保信息有效且一致地传达。
示例提示词3
为所有员工制作一个实用的50秒“操作指南”，详细说明在突发事件中访问应急协议的基本步骤，帮助他们更轻松地创建业务连续性视频。该视频需要直接且指导性的视觉风格，可能使用简单的动画或图形，配以精确的旁白。HeyGen的纵横比调整和导出功能将确保视频完美适用于各种内部沟通渠道，而从脚本到视频功能简化了制作流程。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

业务连续性培训视频制作工具的工作原理

快速使用AI从脚本到最终制作创建引人入胜且信息丰富的业务连续性培训视频，确保您的团队始终做好准备。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的业务连续性脚本粘贴到生成器中。我们的从脚本到视频功能将立即将您的文本转换为动态视频故事板。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择一个来呈现您的培训内容。根据品牌的专业语调定制他们的外观和声音。
3
Step 3
增强旁白
利用先进的旁白生成技术为您的视频添加自然的旁白。确保关键业务连续性程序的清晰度和参与度。
4
Step 4
导出并分享
完成您的业务连续性培训视频，并以多种格式导出。轻松在您的组织内分享，以确保每个人都知情并做好准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

最大化培训影响

利用AI化身和引人入胜的视觉效果显著提高员工在业务连续性演练中的参与度和知识保留。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的业务连续性培训视频？

HeyGen通过将您的脚本转化为动态内容，简化了创建引人入胜的业务连续性培训视频的过程。利用我们的AI视频生成器，结合逼真的AI化身和多样化的视频模板，制作专业的解释视频，有效传达重要信息。

我可以为我的业务连续性内容定制AI化身和品牌吗？

可以，HeyGen提供广泛的定制选项，允许您根据品牌调整AI化身的外观。您还可以应用公司的标志和品牌颜色，确保所有业务连续性培训视频保持一致的专业外观。

HeyGen提供哪些功能来简化高质量业务连续性解释视频的制作？

HeyGen通过强大的从文本到视频生成功能简化了您的视频制作流程，消除了传统拍摄的需要。通过AI生成的旁白和自动字幕增强您的业务连续性视频，提高可访问性和清晰度，确保您的信息有效传达给所有员工。

HeyGen是否提供模板以加速业务连续性培训视频的制作？

当然，HeyGen提供了大量专为加速业务连续性培训内容制作而设计的专业视频模板。这些可定制的模板简化了流程，帮助您高效地制作高质量的视频以应对关键准备工作。