企业通信制造商：创建有影响力的信息
轻松利用AI虚拟形象制作引人入胜的内部沟通，提升团队协作。
制作一个90秒的动态视频，面向运营经理和团队负责人，突出AI驱动的通信在简化协作平台工作流程自动化中的实际优势。视觉风格应现代且吸引人，展示多元化团队的顺畅互动，并配有热情的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象和媒体库/素材支持，使场景栩栩如生。
创建一个2分钟的解释视频，面向远程工作策略师和人力资源总监，解决分布式团队内部沟通工具的挑战，并展示有效的项目管理策略。视觉风格应信息丰富，使用分屏展示远程协作，并在屏幕上显示关键要点，配以平静、信息丰富的旁白。使用HeyGen的字幕/说明功能和预设计模板及场景，确保清晰和专业的呈现。
制作一个引人入胜的1分钟视频，面向业务分析师和市场总监，展示企业通信制造商通过AI驱动分析的分析能力。视觉风格应数据丰富，结合清晰的图表、图形和简洁的界面演示，并配有自信、数据驱动的旁白。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种平台，并通过从脚本到视频的文本生成功能生成精确的叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何增强企业的AI驱动通信？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和文本到视频生成技术，自动化创建专业视频内容，大大增强了您的AI驱动通信能力。这种技术方法通过将脚本高效转化为精美视频，简化了工作流程自动化。
HeyGen能否作为多元化团队的可扩展协作平台？
是的，HeyGen被设计为一个可扩展的协作平台，提供强大的品牌控制和共享媒体库，支持大型和多元化团队。它作为统一的企业通信软件，标准化您组织内的内部沟通工具。
HeyGen简化了哪些视频制作的技术方面？
HeyGen通过自动字幕生成、适应各种平台的纵横比调整和全面的媒体库等功能简化了技术视频制作。这些功能有助于高效的工作流程自动化，并确保您的内容完美适应任何分发渠道。
HeyGen如何助力统一的企业通信软件战略？
HeyGen通过提供一个平台来创建一致的、AI驱动的视频信息，使用品牌模板和全面的品牌控制，统一您的通信战略。它增强了所有渠道的整体信息一致性，使其成为统一企业通信软件堆栈的强大组成部分。