释放您的愿景，使用商业清晰度视频制作工具
轻松将脚本转化为专业视频，使用AI虚拟形象提升您的商业清晰度和参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
需要一个90秒的教学视频，目标是那些需要清晰阐述新软件功能及其优势的营销团队。该视频应采用信息丰富且清晰的视觉风格，使用屏幕录制和高亮的UI元素，并配以精准的AI生成配音。强调从脚本到视频的功能如何简化详细技术说明的制作，确保一致性和准确性。
示例提示词2
为新员工或外部合作伙伴开发一个2分钟的培训模块，专注于特定的公司政策或技术流程，目标是需要易于访问内容的培训经理和教育者。视觉风格应具有教育性和全面性，利用HeyGen的模板和场景实现结构化流程，配以易于跟随的旁白和屏幕文字强化关键点。关键是整合自动字幕以增强多样化学习者的可访问性和理解。
示例提示词3
想象一个45秒的推介视频，面向顾问和教练，旨在以高商业清晰度展示他们独特的方法论和价值主张。视觉和音频风格应激励人心、清晰直接，采用专业视觉效果和自信、清晰的配音生成，强烈共鸣潜在客户。重点在于有效且专业地传达核心信息，使复杂理念快速被理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的信息。利用**从脚本到视频**功能，将您的书面内容转化为动态视频，确保每个字都为您的商业清晰度贡献力量。
2
Step 2
选择您的视觉效果
选择一个引人入胜的**AI虚拟形象**或从专业模板中选择来代表您的品牌。此步骤有助于在视觉上强化您的信息，使您的商业概念易于理解。
3
Step 3
添加声音和字幕
通过逼真的**配音生成**增强您的信息，增添专业感。清晰的声音确保您的商业信息有效地与受众产生共鸣。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频，并使用**多格式导出**选项以适应各种平台。轻松分享您的高质量、清晰的商业视频到社交媒体和其他渠道，以触达您的受众。
常见问题
是什么让HeyGen成为一个有效的AI视频制作工具？
HeyGen作为AI视频制作工具的突出之处在于其提供的高级功能，如AI虚拟形象和从脚本到视频的转换。这确保了视频能够快速制作而不影响质量，非常适合寻求效率和创意的企业。
HeyGen如何帮助提升视频质量？
HeyGen采用先进的AI视频增强技术，通过去噪和锐化细节来提升视频质量。用户可以利用如稳定抖动镜头和调整纵横比等功能，确保专业级输出。
HeyGen能为社交媒体生成自动字幕吗？
是的，HeyGen提供自动字幕生成，非常适合社交媒体内容创作者。直观的界面允许轻松编辑字幕，并支持多格式导出以满足各种平台需求。
HeyGen为品牌视频提供哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制选项，包括标志放置、颜色调整和为定制品牌需求量身定制的模板。这使企业能够高效地在视频内容中保持品牌一致性。