轻松转型的业务变更管理视频制作工具

通过引人入胜的AI虚拟人提升培训和内部沟通，使复杂的组织变革变得清晰易懂。

制作一段45秒的内部沟通视频，向所有员工解释一项新的公司范围内的组织变革。视觉风格应专业且简洁，使用动画信息图表和令人安心、清晰的音频语调传达稳定性。利用HeyGen的AI虚拟人来呈现信息，确保整个组织传递一致且亲切的信息。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为IT部门制作一段60秒的教学视频，详细介绍作为重大视频变更管理计划一部分的新软件推出。采用引人入胜的教程式视觉风格，配以清晰的屏幕录制和友好、鼓励的旁白。利用HeyGen的语音生成功能来讲解步骤，使员工培训过程顺畅易懂。
示例提示词2
开发一段30秒的简洁视频，面向领导层和关键利益相关者，传达更新的公司愿景和战略方向。视觉风格应具启发性和现代感，结合企业品牌、动态文字叠加和振奋人心的背景音乐。使用HeyGen的从脚本到视频功能快速将信息转化为引人注目的视觉效果，作为有效的商业视频制作工具。
示例提示词3
为项目团队和更广泛的公司设计一段15秒的欢庆视频，突出重大项目的成功完成并促进知识共享。视觉风格必须充满活力且节奏快速，展示团队照片和充满活力的背景音乐。探索HeyGen的多样化模板和场景，快速组装这一激动人心的公告，展示业务变更管理视频制作工具的影响。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

业务变更管理视频制作工具的工作原理

通过AI驱动的视频制作简化您的组织变革沟通。快速高效地制作清晰、有影响力的信息。

1
Step 1
选择您的起点
从丰富的变更管理视频模板库中选择，或选择空白画布开始您的AI驱动视频制作。这为您的沟通提供了坚实的基础。
2
Step 2
添加您的内容
输入您的关键信息，并选择多样化的AI虚拟人来展示您的变革计划。我们的平台利用AI虚拟人将您的脚本生动呈现，使您的信息更具吸引力。
3
Step 3
应用您的品牌
轻松整合公司的标志、颜色和字体，使用品牌控制确保一致性。此步骤确保您的视频完美符合内部沟通指南。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频变更管理项目，并以多种格式导出以便于分发。这使您能够快速在各个平台上分享重要的组织变革公告。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

促进变革接受

开发鼓舞人心的视频沟通，清晰阐述组织变革的愿景和益处，鼓励员工的认同和积极的态度。

常见问题

HeyGen如何简化业务变更管理视频的制作？

HeyGen通过其AI驱动的视频制作平台，帮助企业高效创建有影响力的变更管理视频内容。用户可以利用可定制的变更管理视频模板和AI虚拟人，清晰地传达组织变革并促进员工培训。

HeyGen作为AI驱动的商业视频制作工具提供了哪些关键功能？

作为AI驱动的商业视频制作工具，HeyGen提供了强大的功能，包括从脚本到视频的能力和逼真的AI虚拟人。这些工具简化了内部沟通和知识共享视频的制作，无需丰富的视频编辑软件经验。

HeyGen是否支持企业视频的品牌控制？

是的，HeyGen提供全面的品牌控制，允许企业将自定义标志和品牌颜色整合到每个视频中。这确保了所有内容，包括社交媒体平台上的视频，保持一致且专业的品牌形象。

我可以使用HeyGen快速生成高质量的语音旁白吗？

当然可以。HeyGen的先进语音生成技术允许从您的脚本中快速创建自然的语音旁白。结合用户友好的拖放编辑器，这大大加快了专业视频内容的制作。