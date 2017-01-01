增强您的业务变更管理生成器
通过AI驱动的工具转变组织变革，通过HeyGen的从脚本到视频功能提升员工参与度，实现动态培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的解释视频，针对IT总监和运营经理，展示先进AI变更管理工具在优化工作流程自动化方面的实际好处。采用现代、流畅的动画风格，突出流程流动，配以精准且解释性的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象以引人入胜的方式呈现信息。
为人力资源专业人士和内部沟通团队制作一段45秒的视频，重点关注通过提升员工参与度来实现成功的组织变更管理。视觉风格应温暖且亲切，展示多样化的AI虚拟形象进行积极互动，配以友好、鼓励的声音。视频将受益于HeyGen的旁白生成，以确保一致的语调。
为产品经理和SaaS平台管理员创建一段1分30秒的教程，展示数字化采用平台在提供无缝应用内指导方面的效果。视觉和音频风格应动态，结合用户交互的屏幕录制和叠加数据点，以及清晰、权威的声音。使用HeyGen的字幕/说明确保可访问性和理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何支持AI变更管理工具和数字化转型项目？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从文本到视频的功能，快速生成引人入胜的视频内容用于组织变更管理。这简化了数字化转型的沟通，确保信息一致性并提高员工参与度。
HeyGen在业务变更管理期间创建有效培训和入职内容方面提供了哪些功能？
HeyGen提供了一套强大的功能，包括可定制的模板和场景、专业的旁白生成和品牌控制，以创建有影响力的培训视频。这些工具促进了应用内指导和教学材料的快速部署，这对于成功实施数字化采用平台至关重要。
HeyGen能否与现有系统集成以简化变更管理的工作流程自动化？
HeyGen旨在增强您的现有流程，允许轻松导出高质量的视频内容用于各种平台和沟通渠道。其灵活的输出支持无缝嵌入到学习管理系统和其他平台中，以提升变更管理策略中的工作流程自动化。
HeyGen如何确保关键组织变更管理沟通的视频质量？
HeyGen利用先进的从脚本到视频和逼真的AI虚拟形象，制作精美的视频内容，配有自动字幕/说明和纵横比调整。这确保了您的数据驱动洞察和关键信息在所有相关平台上以清晰和有影响力的方式传达，以实现有效的组织变更管理。