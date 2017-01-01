业务案例解释生成器：创建有影响力的视频

生成强大的业务案例解释器，推动可衡量的成果。我们的文本转视频功能将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果。

制作一个1.5分钟的视频，展示一个由AI驱动的解释生成器如何简化技术决策者和IT经理的复杂内部业务案例。视觉风格应简洁专业，配以数据驱动的图形，并由权威的AI声音进行补充。利用HeyGen的文本转视频功能，清晰简洁地阐述复杂的技术细节。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个1分钟的视频，展示由AI案例研究生成器生成的客户成功故事，面向潜在客户和销售团队。视觉和音频风格应具有吸引力和积极性，突出实际影响，由友好的AI化身呈现叙述。整合HeyGen的AI化身功能，个性化成功故事的展示。
示例提示词2
制作一个45秒的动态商业推介视频，针对投资者和潜在合作伙伴。视频应具有现代、高能量的视觉风格，快速剪辑和有冲击力的屏幕文字，配以专业的旁白。确保所有关键点都通过HeyGen的字幕功能可访问，增强从头到尾的视频生成解决方案的清晰度。
示例提示词3
设计一个全面的2分钟视频解释器，详细介绍新软件模块的技术特性，专为产品经理、开发人员和技术用户。采用详细的、指导性的视觉风格，配以屏幕演示和清晰简洁的旁白。利用HeyGen的模板和场景，逻辑地构建内容，有效地展示复杂信息，展示我们的文本转视频能力。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

业务案例解释生成器如何工作

使用我们的AI驱动生成器，将复杂的业务案例转化为引人入胜、易于理解的视频解释器，旨在实现清晰和影响力。

1
Step 1
创建您的脚本
输入您的业务案例详细信息以生成视频脚本或粘贴现有内容。我们的AI驱动平台使用文本转视频功能将您的叙述变为现实。
2
Step 2
选择您的演示者
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌，并以专业和吸引人的方式传达您的信息。
3
Step 3
应用品牌元素
使用全面的品牌控制个性化您的解释视频。整合您的标志、企业颜色和自定义字体，以保持一致的视觉身份。
4
Step 4
生成并导出
通过端到端视频生成完成您的业务案例解释器。我们的平台处理所有方面，包括自动字幕，提供一个精致、准备分享的资产。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI增强内部业务沟通和培训

使用AI驱动的视频提高内部业务解释器和培训模块的理解和参与度。

常见问题

HeyGen如何利用AI生成业务解释视频？

HeyGen利用先进的AI将脚本转化为专业的“视频解释器”，通过生成逼真的“AI化身”和“AI旁白”。这种“文本转视频功能”实现了“端到端视频生成”，用于有影响力的业务沟通。

HeyGen能否定制AI化身和视频内容以匹配我的品牌身份？

是的，HeyGen提供强大的“品牌控制”功能，允许您完全定制“AI化身”和视频元素，使用您的特定标志、颜色和字体。我们的“多功能模板”也设计为可适应，确保与您的品牌身份无缝集成。

HeyGen提供哪些功能以确保我的AI解释视频可访问且有效？

HeyGen确保您的“AI驱动的解释生成器”视频高度有效且可访问，具有“自动字幕”和集成的“脚本生成”工具。这些功能增强了观众的参与度，并促进了信息的清晰传达。

HeyGen的AI视频生成器可以用于哪些类型的业务内容？

HeyGen的“AI视频代理”非常适合各种内容，从“内部业务解释器”和“商业推介及广告”到“客户成功故事”和“业务案例解释生成器”。它使用户能够快速创建专业的“视频解释器”以满足任何沟通需求。