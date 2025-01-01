业务能力视频生成器：AI驱动与品牌一致
使用直观的品牌控制生成符合品牌的高质量视频，满足您所有的营销和培训需求。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的专业解说视频，面向潜在客户，详细介绍一项新服务。该视频应具有时尚的企业视觉风格，配以由AI化身生成的自信、清晰的声音，突出AI视频生成器的高效性。
设计一个15秒的社交媒体广告，面向大众，通过快速剪辑和流行的免版税背景音乐吸引注意力。利用HeyGen的媒体库/素材支持，快速组装引人注目的视觉效果，打造有影响力的视频创作。
制作一个60秒的信息视频，面向多元化的全球观众，专注于产品发布，采用包容且清晰的视觉风格。通过HeyGen生成的准确字幕/说明，确保可访问性和全球覆盖，使这段视频营销作品在国际推广中更具成效。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助营销团队高效制作高质量、符合品牌的视频？
HeyGen通过提供先进的AI创意引擎，从简单的脚本生成专业、符合品牌的视频。这大大简化了视频营销过程，确保所有活动中的信息一致性。
HeyGen提供了哪些创意功能以确保专业和定制化的视频创作？
HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以及丰富的模板和场景库，确保每个视频都符合您的品牌形象。这使得能够根据特定需求创建高度专业的视频。
HeyGen是否支持使用AI化身和品牌模板将文本脚本转化为引人入胜的视频？
是的，HeyGen擅长将文本脚本转化为动态视频，配有逼真的AI化身和可定制的配音。用户可以利用品牌模板，保持所有视频内容的一致外观和风格。
HeyGen如何简化企业的视频营销过程？
HeyGen通过无需复杂设备或广泛编辑技能即可快速制作专业视频，简化了视频营销过程。其AI驱动的能力加速了内容创作，使视频营销对企业更具可访问性和影响力。