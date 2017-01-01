通过商业自动化视频生成器提升效率
简化视频制作流程，快速创建专业内容。使用AI的从脚本到视频功能生成令人惊叹的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
探索生成式AI视频工具在45秒动态视频中对市场总监和内容创作者的潜力。这个现代且引人入胜的视觉展示，配以清晰有说服力的旁白，应展示如何创建引人注目的短视频内容。重点介绍HeyGen的从脚本到视频功能和高效的旁白生成，展示这个AI视频营销工具如何快速将创意转化为高质量视频。
学习如何通过90秒的教学视频革新企业培训和人力资源沟通，目标受众为企业培训师和学习与发展专家。信息丰富且友好的视觉风格，配以冷静清晰的旁白，将引导观众使用商业自动化视频生成器进行教育内容制作。强调HeyGen的字幕/标题和丰富的媒体库/素材支持如何实现智能自动化，使复杂信息变得易于理解且引人入胜。
揭示内容策略的可扩展性和影响力，通过1分30秒的视频为企业营销团队和数字代理商设计。高科技且充满抱负的视觉风格，配以充满活力和权威的旁白，此提示强调AI视频生成器在多平台分发中的强大功能。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，说明其如何轻松适应各种渠道的内容，最大化影响力。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的视频制作流程？
HeyGen作为一个先进的商业自动化视频生成器，使用户能够高效地创建高质量视频。其AI视频编辑软件简化了从脚本到最终输出的整个过程，大大减少了人工工作量。
HeyGen能否为多样化的视频内容创建定制的AI虚拟形象？
是的，HeyGen允许您生成个性化的AI虚拟形象，可用于各种视频类型，包括解释性视频和社交媒体视频。这一功能增强了品牌一致性和视频营销中的参与度。
哪些功能使HeyGen成为有效的文本到视频生成器？
HeyGen利用尖端的生成式AI视频工具，将文本脚本转化为具有真实感的旁白和AI虚拟形象的引人入胜的视频。这使其成为创建多样化内容的理想AI视频生成器，从营销材料到短视频。
HeyGen如何支持复杂的AI视频编辑软件需求？
HeyGen提供全面的AI视频编辑软件功能，包括强大的品牌控制和多平台分发的纵横比调整，如YouTube Shorts。这种智能自动化确保您的视频针对各种渠道进行了优化。