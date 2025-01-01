商业公告视频制作工具，打造惊艳视频
轻松创建专业公告视频，使用可自定义的模板和强大的文本转视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个温馨的45秒公告视频，庆祝公司重要的里程碑，面向内部团队成员和现有员工。视觉和音频风格应温暖、专业且充满庆祝气氛，配以激励人心的背景音乐和通过HeyGen生成的逼真AI化身，以真实地传达您的信息。
制作一个信息丰富的60秒解释视频，详细介绍一项新的服务，专为小企业主和潜在客户设计。采用清晰、友好的视觉风格，配以分步骤的视觉效果和平和的旁白，充分利用HeyGen的旁白生成功能，有效地讲述您的服务优势。
制作一个引人注目的15秒社交媒体活动视频，专注于提升品牌知名度，面向各大社交媒体平台的公众。视觉风格应引人注目且充满活力，配以醒目的文字和生动的视觉效果，辅以流行的音频和HeyGen的字幕/说明，以确保即使在无声情况下也能获得最大参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意公告视频？
HeyGen使您能够制作引人入胜的公告视频，提供多种视频模板、AI化身和丰富的媒体库支持，包括库存视频。我们的平台提供强大的工具，将您的创意愿景变为现实，无论是产品发布还是一般商业公告。
我可以轻松使用HeyGen的编辑器自定义我的视频吗？
是的，HeyGen提供直观的拖放编辑器，让您可以轻松自定义视频，包括品牌控制、字幕和音乐。您还可以生成逼真的旁白，并添加行动号召元素，以完善您的信息。
HeyGen为视频创作提供了哪些AI驱动的工具？
HeyGen利用先进的AI驱动工具，如文本转视频转换和逼真的AI化身，简化您的视频创作过程。您可以轻松生成适合社交媒体平台或解释视频的引人入胜的内容，而无需丰富的视频编辑经验。
如何分享或下载使用HeyGen创建的视频？
视频完成后，HeyGen允许您轻松下载适合不同平台的各种纵横比的视频内容。然后，您可以无缝地在所有社交媒体平台上分享您精心制作的公告视频，以有效地触达您的受众。