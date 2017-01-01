商业公告视频生成器：简单且有影响力
通过我们的文本转视频功能，立即将文本转化为引人入胜的视频公告。
制作一个动态的30秒营销视频，为一款突破性的新产品发布造势，目标是那些渴望创新的技术爱好者。视觉风格应时尚且未来感十足，包含流畅的动画和高能量的配乐，同时利用HeyGen的文本转视频功能，将营销文案快速转化为引人注目的视觉效果，使其成为理想的商业公告视频生成器。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个精致的45秒公告视频，庆祝公司品牌重塑计划，旨在通知和激励员工、合作伙伴和现有客户。该视频应通过优雅的视觉效果和温暖、清晰的配音传达专业和庆祝的语调，利用HeyGen强大的配音生成功能，确保所有沟通中的信息清晰一致，借助专业设计的模板打造更强的品牌形象。
示例提示词2
制作一个引人入胜的20秒宣传视频，邀请行业专业人士参加独家网络研讨会，通过充满活力的视觉效果、醒目的文字覆盖和明确的行动号召来吸引他们的注意。通过HeyGen的AI虚拟人作为主持人，以引人注目的方式传递关键信息，使该公告视频以动态动画和强大的存在感脱颖而出。
示例提示词3
开发一个信息丰富的60秒视频，详细介绍软件的重要新功能更新，旨在清晰地传达给当前用户和支持团队。采用简洁的教学视觉风格，重点展示屏幕截图和图形覆盖，通过HeyGen的字幕/说明文字功能增强可访问性和理解力，让用户通过直观的视频模板轻松定制对更新的理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择模板
通过选择一系列专业设计的模板和场景来开始您的公告视频项目，以适合您的商业信息。这为您的内容奠定了基础。
Step 2
自定义您的内容
使用直观的拖放编辑器个性化您的选择模板。轻松添加品牌控制、徽标、文本和媒体，使视频与公司的身份保持一致。
Step 3
利用AI功能增强
通过利用强大的AI功能提升您的公告视频。使用先进的配音生成从您的脚本生成逼真的配音，使您的信息清晰且引人入胜。
Step 4
导出并分享
一旦您的公告视频完美无瑕，预览您的创作，然后轻松以各种纵横比导出。将您的专业公告视频分发到所有您想要的平台上。
常见问题
HeyGen如何简化商业公告视频的制作？
HeyGen是一个直观的公告视频生成器，简化了制作过程。通过其易于使用的界面和专业设计的模板，您可以快速制作出高质量的营销视频，适用于任何商业更新。
HeyGen提供哪些AI功能来定制公告视频？
HeyGen利用先进的AI功能，包括逼真的AI虚拟人和文本转视频功能，帮助您定制公告视频。您还可以通过品牌选项、库存素材和各种视频模板进一步增强创意控制。
HeyGen能否帮助在公告视频中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标、品牌颜色和特定视觉元素融入到公告视频中。这确保了每个视频都能一致地反映公司的专业形象。
HeyGen支持各种视频模板和导出选项吗？
是的，HeyGen提供多种视频模板，并允许灵活定制以满足您的特定公告需求。您可以轻松以不同的纵横比导出视频，使其准备好在各种在线平台上分享。