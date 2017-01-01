公交宣传视频制作器：快速创建引人入胜的视频
使用逼真的AI虚拟人创建高度吸引人的公交宣传视频，立即吸引注意力并为您的营销活动带来成果。
为创意机构和独立视频创作者开发一个45秒的动态视频，展示HeyGen中可定制的“公交视频模板”的广泛性。采用充满活力的视觉风格，快速剪辑，并配以现代、欢快的音乐。此视频应强调用户如何快速利用“模板和场景”来启动项目，调整设计以满足独特的客户需求和品牌指南。
制作一个60秒的全面讲解视频，目标受众为内容创作者和企业培训师，展示HeyGen的“文本转视频”功能的强大之处。视觉风格应简洁且具有指导性，屏幕文字与AI生成的“配音生成”同步，使复杂过程易于理解。重点展示用户如何轻松将书面脚本转换为完整的视频，配有专业旁白，显著节省制作时间。
创建一个30秒的简洁宣传视频，目标受众为社交媒体营销人员和品牌经理，突出HeyGen如何将“宣传视频制作器”项目重新用于各种平台。视觉执行应快速现代，展示不同的纵横比和品牌元素在各平台上的一致性，配以时尚、吸引人的背景音乐。展示如何轻松使用“纵横比调整和导出”功能，为Instagram、TikTok和YouTube量身定制单个视频，确保最大化的覆盖和品牌一致性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频制作器的创建？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器让您轻松创建令人惊叹的宣传视频。我们的平台提供可定制的模板和拖放编辑器，让您快速制作出专业质量的营销活动内容。
HeyGen可以为我的视频生成AI虚拟人吗？
是的，HeyGen拥有尖端的AI虚拟人技术，可以让您的视频栩栩如生。您可以从多样化的逼真AI虚拟人中选择来传达您的信息，帮助您创建出色的视频，无需真人演员或复杂的拍摄。
HeyGen为我的视频提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的视频与品牌形象完美契合。您可以轻松地整合您的标志，调整品牌颜色，并在我们的AI视频生成器中直接保持所有营销活动的一致外观。
HeyGen如何帮助文本转视频和配音生成？
HeyGen在通过其强大的文本转视频功能将您的脚本转化为引人入胜的视频方面表现出色。您可以生成自然的多语言和多口音配音，轻松集成到您的视频编辑工作流程中，以高效地制作动态内容。