制作一个动态的30秒解释视频，目标是小企业主和有抱负的内容创作者，展示“捆绑优惠视频制作器”如何让他们轻松制作出令人惊艳的营销视频。视觉风格应快速切换，采用明亮、现代的图形和快速的过渡效果，配以充满活力的专业配音。突出展示从预设计的“模板和场景”开始的简单性，无需复杂的编辑工具即可启动他们的创意引擎。

