基于浏览器的视频工具：AI驱动与轻松编辑

使用我们的在线视频编辑器轻松创建引人入胜的内容，具备强大的从脚本到视频功能。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为市场团队和远程项目经理开发一个动态的90秒教学视频，突出平台的协作编辑功能。使用动态屏幕录制和清晰的屏幕文字，配以充满活力和友好的旁白，展示团队如何快速利用HeyGen的从脚本到视频功能在视频编辑环境中快速创建内部沟通视频。
示例提示词2
为重视无障碍的教育工作者和内容创作者制作一个45秒的教育视频，详细说明基于浏览器的视频工具的高效性。视觉风格应明亮且具有教育性，配以清晰、清晰的解说，强调HeyGen的字幕/字幕生成如何自动使内容更具包容性和易于消费。
示例提示词3
为小企业主和社交媒体经理制作一个吸引人的2分钟宣传视频，展示如何在多功能视频编辑器中快速创建专业外观的内容。视频应具有欢快的视觉过渡和鼓舞人心的背景音乐，配以自信且亲切的旁白，展示HeyGen的模板和场景如何简化各种社交媒体平台的设计过程。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

基于浏览器的视频工具如何工作

直接在浏览器中轻松创建专业视频。我们直观的平台使视频编辑从概念到导出变得简单，助您轻松分享您的故事。

1
Step 1
创建您的项目
通过直接在浏览器中访问我们强大的在线视频编辑器，开始您的视频创作之旅。可以轻松从头开始一个新项目或使用预设计模板。
2
Step 2
添加您的媒体
通过上传您自己的媒体或从我们庞大的专业素材库中选择来丰富您的视频。整合图像、视频片段和音乐来讲述您的故事。
3
Step 3
生成字幕
通过我们集成的字幕生成器提高可访问性和观众参与度。轻松为所有视频内容自动创建准确的字幕/说明。
4
Step 4
导出和分享
完成您的杰作，并轻松以适合任何平台的各种分辨率和纵横比导出视频。无缝地与您的观众分享引人入胜的内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和教育

.

通过将复杂信息转化为动态、难忘的AI驱动培训视频，提高学习效果和参与度。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频创作？

HeyGen是一个强大的基于浏览器的视频工具，简化了整个视频编辑过程。我们的AI视频生成器允许用户快速将文本转化为引人入胜的视频，配以AI虚拟人和旁白，使复杂的视频编辑对所有人都变得易于访问。

HeyGen支持多用户协作视频项目吗？

是的，HeyGen支持无缝的协作编辑，允许团队实时共同处理视频项目。作为一个在线视频编辑器，HeyGen为高效的团队工作流程和共享进度提供了一个集中的工作空间。

HeyGen提供哪些AI驱动的工具来增强视频效果？

HeyGen集成了先进的AI驱动工具来显著增强您的视频效果，包括自动字幕生成器以提高可访问性和便捷的背景移除工具。您还可以利用视频调整功能在导出视频前优化内容以适应各种平台。

HeyGen是否提供加速视频制作的资源？

当然。HeyGen提供丰富的可定制模板和素材库，以专业设计启动您的视频项目。结合AI旁白，这些资源帮助您高效创建引人入胜的社交媒体视频和其他内容。