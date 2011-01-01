基于浏览器的视频工具：AI驱动与轻松编辑
使用我们的在线视频编辑器轻松创建引人入胜的内容，具备强大的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场团队和远程项目经理开发一个动态的90秒教学视频，突出平台的协作编辑功能。使用动态屏幕录制和清晰的屏幕文字，配以充满活力和友好的旁白，展示团队如何快速利用HeyGen的从脚本到视频功能在视频编辑环境中快速创建内部沟通视频。
为重视无障碍的教育工作者和内容创作者制作一个45秒的教育视频，详细说明基于浏览器的视频工具的高效性。视觉风格应明亮且具有教育性，配以清晰、清晰的解说，强调HeyGen的字幕/字幕生成如何自动使内容更具包容性和易于消费。
为小企业主和社交媒体经理制作一个吸引人的2分钟宣传视频，展示如何在多功能视频编辑器中快速创建专业外观的内容。视频应具有欢快的视觉过渡和鼓舞人心的背景音乐，配以自信且亲切的旁白，展示HeyGen的模板和场景如何简化各种社交媒体平台的设计过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频创作？
HeyGen是一个强大的基于浏览器的视频工具，简化了整个视频编辑过程。我们的AI视频生成器允许用户快速将文本转化为引人入胜的视频，配以AI虚拟人和旁白，使复杂的视频编辑对所有人都变得易于访问。
HeyGen支持多用户协作视频项目吗？
是的，HeyGen支持无缝的协作编辑，允许团队实时共同处理视频项目。作为一个在线视频编辑器，HeyGen为高效的团队工作流程和共享进度提供了一个集中的工作空间。
HeyGen提供哪些AI驱动的工具来增强视频效果？
HeyGen集成了先进的AI驱动工具来显著增强您的视频效果，包括自动字幕生成器以提高可访问性和便捷的背景移除工具。您还可以利用视频调整功能在导出视频前优化内容以适应各种平台。
HeyGen是否提供加速视频制作的资源？
当然。HeyGen提供丰富的可定制模板和素材库，以专业设计启动您的视频项目。结合AI旁白，这些资源帮助您高效创建引人入胜的社交媒体视频和其他内容。