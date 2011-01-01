掌握我们的广播培训视频生成器

使用逼真的AI虚拟形象简化员工培训和企业学习，以实现有影响力的视频文档。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设想一个为高级用户和开发人员设计的2分钟技术解析视频，详细介绍如何将复杂的技术脚本直接转换为视频。该视频应聚焦于AI视频生成器的功能，采用详细的解释性视觉风格，结合动画图表和精确的文字覆盖，并通过清晰的语音生成来解释从脚本到视频的细节。
示例提示词2
为产品经理和质量保证团队开发一个1分钟的内部文档视频，介绍企业学习模块中的新功能更新。视觉和音频风格应既具吸引力又具信息性，利用HeyGen的模板和场景快速组装一个简明的培训视频，突出关键变化，并通过相关的媒体库/素材支持元素有效地展示使用场景。
示例提示词3
制作一个简明的45秒指南，面向内容创作者和培训师，重点介绍如何将技术广播培训视频生成器内容导出和分享至各种平台的最佳实践。视频应具有实用的、逐步演示的视觉风格，配以清晰的指导性AI语音，确保观众了解如何利用纵横比调整和导出功能，以在不同设备和观看环境中实现最佳显示。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

广播培训视频生成器的工作原理

使用HeyGen的AI平台高效创建专业且引人入胜的培训视频，非常适合企业学习和员工入职。

1
Step 1
创建您的脚本
起草您的培训内容，并使用HeyGen的“从脚本到视频”功能即时生成初始视频。这构成了您“培训视频”的核心。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的“AI虚拟形象”中选择一位来传达您的信息。这些虚拟主持人为您的“企业学习”材料增添了专业气息。
3
Step 3
添加AI生成的语音
使用HeyGen的先进“AI语音生成器”生成自然的内容旁白。此功能确保您的“员工入职”视频具有专业的音频质量。
4
Step 4
导出和分发
完成您的高质量培训视频，并利用“导出、分享或嵌入”选项轻松分发。无论观众身在何处，都能立即观看。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为培训澄清复杂主题

将复杂的信息转化为易于理解且视觉上引人入胜的培训视频，以提高理解力。

background image

常见问题

HeyGen的生成式AI平台如何创建培训视频？

HeyGen利用先进的AI技术将脚本转化为引人入胜的视频文档。它集成了AI虚拟形象和AI语音生成功能，能够高效地制作专业培训视频，使其成为一个强大的生成式AI平台。

哪些技术功能使HeyGen能够高效进行视频文档制作？

HeyGen提供强大的脚本到视频功能，允许用户快速制作详细的视频文档。平台的AI视频编辑器提供了优化视觉效果、添加自动字幕和确保高质量输出的工具，适用于企业学习。

HeyGen视频能否轻松集成到现有的学习管理系统中？

可以，HeyGen提供灵活的选项来导出、分享或嵌入您的AI生成培训视频。这确保了无缝集成到各种平台中，并通过自动字幕和多样化视觉支持等功能增强了可访问性。

HeyGen是否支持员工培训视频的自定义品牌？

当然，HeyGen允许用户将品牌控制（包括标志和颜色）直接整合到他们的视频模板中。这确保了所有员工培训和入职内容与您的企业形象完美契合，使用专业的AI虚拟形象。