您的终极品牌教育视频制作解决方案

利用强大的AI化身创建高质量的品牌教育视频，与您的受众产生共鸣，进行动态演示。

110/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个45秒的动态解释视频，专为市场团队设计，解析SEO策略的细微差别。需要采用生动的动画视觉风格和自信的解说旁白。利用HeyGen的“AI化身”清晰且引人入胜地传递复杂信息，将密集的材料转化为易于理解的学习体验。
示例提示词2
为小企业主制作一个60秒的简洁教育视频，讲解社交媒体的最佳实践。视觉呈现需要干净、教程式的美学风格，配以友好、鼓励的旁白。突出HeyGen的“语音生成”功能，个性化学习体验，确保清晰且有影响力地传递关键品牌提示。
示例提示词3
想象一个专为教育工作者设计的30秒洞察视频，展示在课堂上使用数字工具的创新方法。视觉设计应明亮且互动，配以欢快、现代的背景音乐。重点介绍HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将教育内容转化为引人入胜的视觉课程，增强学生的参与度。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌教育视频制作的工作原理

使用HeyGen强大的AI工具高效制作专业的品牌教育视频，吸引您的受众并传递清晰的信息。

1
Step 1
从脚本创建视频
粘贴您的教育脚本，利用HeyGen的文本到视频创建功能，自动生成初始场景和内容基础。
2
Step 2
应用您的品牌定制
利用HeyGen强大的品牌控制功能，整合您的品牌颜色、字体和标志，确保每个视频与您的视觉识别和定制选项一致。
3
Step 3
添加AI化身以增强参与度
通过加入逼真的AI化身来动态呈现信息，提升观众的参与度和理解力，增强您的教育内容。
4
Step 4
导出并分享您的视频
以高质量渲染完成的品牌教育视频，准备好调整纵横比并无缝导出，以有效地接触您的目标教育观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建品牌教育社交内容

.

快速生成引人入胜的品牌教育视频片段，用于社交媒体平台，轻松提升覆盖面和观众互动。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建专业的品牌教育视频？

HeyGen让您轻松制作专业的品牌教育视频系列。利用可定制的模板，结合您的标志和颜色进行品牌控制，并从多样的AI化身中选择，以确保为教育观众提供一致且引人入胜的体验。

是什么让HeyGen成为有效的AI教育视频制作工具？

HeyGen通过即时将文本脚本转化为引人入胜的视频，成为有效的AI视频制作工具。其强大的文本到视频创建能力，结合用户友好的界面和逼真的AI化身，简化了高质量培训和解释视频的制作。

HeyGen能否轻松制作动画视频和引人入胜的解释视频？

是的，HeyGen旨在轻松制作动态动画视频和高度引人入胜的解释视频。利用其直观的拖放编辑器和丰富的素材库，打造视觉丰富的内容，确保您的信息以4K质量与教育观众产生共鸣。

HeyGen在创建各种教育视频方面有多用户友好？

HeyGen具有高度用户友好的界面，使任何人都能轻松成为教育视频制作人。其直观的拖放编辑器和可定制的模板允许创作者无需视频编辑经验即可快速组装专业级内容。