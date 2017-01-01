您的终极品牌活动生成器

轻松为社交媒体和电子邮件生成自定义活动。通过HeyGen强大的品牌控制确保所有视觉效果的品牌一致性。

想象一个45秒的振奋人心的视频，目标是小企业主，展示一个直观的品牌活动生成器如何赋予他们力量。视觉风格应明亮易懂，快速剪辑成功的小企业，并配以鼓舞人心、友好的旁白。突出使用HeyGen的模板和场景创建可定制活动的简单性，以及无缝的旁白生成，使专业营销对每个人都触手可及。

开发一个60秒的时尚动态视频，针对营销专业人士，强调AI广告创意的力量，并通过营销活动生成器确保所有渠道的品牌一致性。视觉效果应现代且锐利，使用动态图形展示无缝集成，配以自信、权威的声音。展示HeyGen的AI化身如何从脚本生成文本到视频的多样化广告概念，保持统一的品牌信息。
为数字营销人员和代理机构制作一个30秒的快速信息视频，揭示一个AI驱动的工具如何简化社交媒体活动和电子邮件营销的多渠道内容生成。视觉风格应以信息图为主，配以欢快的背景音乐和清晰简洁的视觉效果。展示HeyGen的媒体库/素材支持如何快速获取相关资产，以及自动字幕/字幕如何确保所有内容的广泛可访问性。
为产品经理和初创公司创始人制作一个45秒的引人入胜的视频，展示一个强大的AI活动生成器如何加速产品发布活动并优化潜在客户生成活动。视觉效果应以结果为导向且充满活力，快速动画展示指标的改善，配以有说服力且充满活力的声音。展示HeyGen的纵横比调整和导出如何确保活动在任何平台上看起来完美，而复杂的文本到视频从脚本功能允许快速迭代消息。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

品牌活动生成器的工作原理

使用我们的AI驱动工具轻松创建全面的品牌活动，确保一致性并有效地接触目标受众。

1
Step 1
创建您的活动简报
首先输入您的营销目标和目标受众。我们的AI驱动工具将为您的品牌活动制定战略框架。
2
Step 2
创建多样化内容
利用AI内容自动填充功能，立即创建广告创意、引人注目的广告文案和社交媒体帖子，量身定制您的简报。
3
Step 3
应用品牌一致性
通过在所有视觉效果和文案中使用品牌控制，确保您的品牌标识在每个资产中闪耀，包括标志、品牌颜色和字体。
4
Step 4
导出和分享
以多种格式导出高质量、可直接使用的活动资产，或使用内置功能直接分享至您首选的社交平台。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

真实的客户成功故事

开发引人入胜的视频推荐，突出客户满意度，建立信任并加强您的品牌声誉。

常见问题

HeyGen的AI活动生成器如何简化营销内容的创建？

HeyGen的AI驱动工具通过将文本转化为视频，配以AI化身和动态场景，帮助您生成引人入胜的营销活动。这简化了社交媒体和电子邮件营销的内容生成，确保品牌一致性并节省宝贵时间。

HeyGen能否帮助保持我所有视频广告活动的品牌一致性？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将标志、品牌颜色和品牌声音定制集成到每个视频中。这确保了所有AI广告创意完美对齐，在不同平台上加强品牌认知。

HeyGen可以为我的活动生成哪种类型的视频营销材料？

使用HeyGen，您可以轻松生成各种AI广告创意和视频内容，用于产品发布活动或潜在客户生成活动。这包括短视频广告、解释视频和社交媒体活动，全部利用从脚本到视频的文本功能。

HeyGen是否适合没有经验的人创建专业视频活动？

是的，HeyGen设计直观，允许小企业主和没有经验的用户创建高质量、可定制的活动。其用户友好的界面简化了为目标受众生成强大视频内容和广告文案的过程。