品牌视频生成器：使用AI创建品牌视频
使用我们的AI生成器即时创建专业的品牌视频。利用强大的品牌控制来保持您的独特身份并提升销售。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体经理开发一个动态的15秒宣传视频，展示最近的创意趋势，包含快节奏、视觉吸引力强的剪辑和吸引人的背景音乐。这个品牌视频应该能够轻松适应各种平台，使用HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能。
为科技初创公司制作一个信息丰富的45秒解释视频，介绍新功能，采用时尚、现代的视觉风格，配以动画图形和专业的AI化身主持人。这个专业视频对于传达品牌形象至关重要，应该利用HeyGen的AI化身进行引人入胜的呈现，并添加字幕以提高可访问性。
制作一个多功能的60秒品牌视频，展示多样的品牌美学，针对需要制作各种视频变体的品牌经理。视觉和音频风格应精致且可适应，结合细腻的背景音乐和显著的品牌标志位置，借助HeyGen的媒体库/素材支持和模板与场景，保持一致的品牌信息传达。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助企业创建一致的品牌视频？
HeyGen是一个AI视频生成器，通过整合定制品牌套件、标志和首选字体样式，帮助企业轻松制作高质量的品牌视频。我们的平台确保所有营销视频始终与您的特定品牌形象一致，简化了品牌视频制作过程。
我可以使用HeyGen生成具有AI化身的引人入胜的营销视频吗？
可以，HeyGen使您能够轻松创建专业的营销视频，包含逼真的AI化身和动态旁白，直接从文本到视频脚本。这种AI驱动的功能简化了视频创作，使您能够轻松制作适合各种社交媒体平台的引人入胜的内容。
HeyGen可以帮助我快速制作哪些类型的专业视频？
HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，旨在高效制作各种专业视频，包括产品视频、营销视频和引人入胜的解释视频。我们的平台提供丰富的视频模板和广泛的媒体库，以加速您的整体视频创作过程。
HeyGen的视频创作过程对非技术用户友好吗？
绝对友好，HeyGen的AI驱动界面具有直观的拖放编辑和大量免费视频模板，使视频创作对每个人都可访问。您可以轻松制作高质量的视频，而无需广泛的技术技能或先前的编辑经验。