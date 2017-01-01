品牌内容生成器：AI助力品牌广告创意
提升品牌一致性和转化率。利用我们强大的AI，轻松创建符合品牌的多媒体内容，利用模板和场景。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的动态视频，针对市场营销专业人士和团队，展示HeyGen在生成多样化广告创意方面的强大功能。视觉和音频风格应现代且节奏快，展示一个引人入胜的AI化身，演示如何快速使用模板和场景组装新的广告，用于各种市场营销和广告活动。
为电商企业和产品经理开发一个60秒的引人入胜的视频，突出创建专业产品视频和吸引社交媒体内容的简便性。美学应简洁且以产品为中心，具有清晰的视觉效果和字幕/说明文字，展示媒体库/库存支持如何帮助保持品牌套件标准并实现定制品牌化。
创建一个针对营销机构和品牌经理的30秒精致视频，强调HeyGen作为AI工具在确保所有多媒体内容品牌一致性方面的作用。视觉和音频风格应专业且连贯，配有精致的语音生成，引导观众了解过程，并展示如何通过纵横比调整和导出轻松适应不同平台的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建符合品牌的广告创意？
HeyGen利用生成式AI制作高质量、符合品牌的广告创意和多媒体内容。用户可以通过使用自定义品牌选项，包括标志、颜色和字体样式，确保所有内容都无可置疑地属于您的品牌，从而保持品牌一致性。
HeyGen能否高效地为社交媒体制作产品视频？
是的，HeyGen简化了为社交媒体平台创建引人入胜的产品视频和其他吸引眼球的视频的过程。通过其文本转视频功能和多样化的AI化身，您可以快速将脚本转化为专业的多媒体内容。
HeyGen为没有设计经验的用户提供了哪些创意工具？
HeyGen使用户能够在不需要设计师的情况下创建专业级的市场营销和广告内容。它提供丰富的模板库和品牌控制，允许您轻松应用自定义品牌化，使用您的专业颜色、字体和图像。
HeyGen在不同广告格式中的适用性如何？
HeyGen作为一个全面的品牌内容生成器，支持多种广告格式，不仅限于视频。您可以高效地创建动态视频广告、静态广告横幅，甚至是UGC广告，确保您的营销策略在所有渠道上都具有强大的表现。