品牌提升视频制作工具：提升认知度和销售
轻松将脚本转化为高影响力的营销视频，通过文本转视频功能提升品牌认知度并增加流量。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为B2B营销团队开发一个45秒的真实营销视频，展示引人入胜的客户成功故事，由友好的AI化身呈现，设计成温暖亲切的视觉风格，配以柔和的背景音乐，突出HeyGen的AI化身如何建立信任并提升品牌形象。
为数字营销人员和内容创作者制作一个15秒的快节奏解释视频，提供快速提示以有效利用他们的品牌视频制作工具，使用HeyGen的多样化模板和场景，呈现明亮、视觉吸引力强的信息图表风格，配以动态背景音乐以吸引社交媒体的关注。
为内部沟通经理制作一个鼓舞人心的60秒品牌视频，讲述公司独特的故事和价值观，以促进品牌一致性，采用电影般的视觉风格，配以管弦乐背景音乐和清晰的旁白生成，传递强有力的信息并促进品牌提升。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我品牌的视频营销效果？
HeyGen作为一个先进的AI视频制作工具，帮助您制作高影响力的营销视频，推动品牌提升。利用AI化身和文本转视频功能，轻松与观众持续互动，建立强大的品牌认知度。
是什么让HeyGen成为创意内容的有效AI视频制作工具？
HeyGen是一个强大的创意引擎，提供直观的拖放编辑体验来制作动态视频。通过其AI视频制作功能，包括AI化身和旁白生成，您可以轻松将脚本转化为引人入胜的内容，使用多种视频模板。
HeyGen能帮助创建引人入胜的产品视频和解释视频吗？
当然可以。HeyGen旨在简化引人入胜的产品视频和信息丰富的解释视频的制作，使用其多功能视频模板和强大的视频编辑器。有效地讲述品牌故事变得简单，帮助转化观众。
HeyGen如何确保我所有视频资产的一致品牌形象？
HeyGen提供直观的品牌控制，允许您无缝整合品牌标志、颜色和视觉识别到每个视频中。这确保了所有视频资产的一致品牌形象，使HeyGen成为维护统一品牌形象的重要品牌视频制作工具。