品牌更新视频制作器：即时创建引人入胜的更新

从简单的脚本生成高质量的品牌更新视频，利用强大的文本到视频技术简化您的沟通。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个时长60秒的专业视频，面向科技初创公司和创新者，旨在解释复杂的技术进步。视觉美学应简约且富有未来感，配以细腻的动画和数据可视化，由一个“AI化身”以冷静、权威的声音无缝呈现。这个“AI视频生成器”体验突显尖端解决方案，保持一致的高科技品牌形象。
示例提示词2
为内容创作者和社交媒体经理制作一个吸引人的30秒品牌视频，适用于快速推广片段。视觉风格必须动态且易于分享，使用大胆的文字覆盖和快速剪辑，配以流行的短音频片段。这个“品牌视频”作品将通过HeyGen的“纵横比调整和导出”优化，以确保在不同社交平台上最大化覆盖和参与。
示例提示词3
制作一个信息丰富的60秒品牌更新视频，作为企业沟通和人力资源部门的“视频制作解决方案”，详细介绍新的公司政策或举措。视觉呈现应精致且具有企业风格，采用专业的库存视频和清晰的屏幕图形，配以通过HeyGen的“从脚本到视频”功能直接生成的精确、友好的旁白。这确保了高质量的视频和一致的信息传达。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌更新视频制作器的工作原理

轻松使用AI创建专业的品牌更新视频。从可定制的模板到品牌导出，简化您的视频制作。

1
Step 1
选择一个模板
从一系列可定制的模板中选择，以满足您的品牌更新需求。这些模板为您的视频提供了一个快速高效的起点。
2
Step 2
粘贴您的脚本
输入您的品牌更新信息。我们强大的AI将您的文本转换为引人入胜的视频内容，自动生成视觉效果和旁白。
3
Step 3
应用您的品牌资产
通过品牌控制轻松整合您的品牌标识，应用您的标志、定制颜色和字体。确保每个视频都反映您的独特风格。
4
Step 4
导出并分享
以不同平台的各种纵横比生成高质量的品牌更新视频。您的视频已准备好在社交媒体上与观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

引人入胜的客户成功故事

轻松创建引人入胜的AI视频，突出客户成功，建立信任并通过真实的故事强化您的品牌积极影响。

常见问题

HeyGen如何帮助高效创建专业品牌视频？

HeyGen是一个强大的在线视频制作工具，使用户能够制作高质量、专业的品牌视频。通过可定制的模板和强大的品牌控制，HeyGen确保您的营销视频在所有平台上保持一致的品牌形象，简化您的视频制作解决方案。

HeyGen能否利用AI化身制作多样化的视频内容？

是的，HeyGen是一个先进的AI视频生成器，允许您使用逼真的AI化身创建引人入胜的内容。只需输入您的脚本进行文本到视频转换，HeyGen将生成相应的旁白，大大简化您的视频制作过程。

哪些功能使HeyGen成为社交媒体营销的理想选择？

HeyGen通过提供工具来轻松制作高质量视频，从而提高社交媒体内容创作效率。它包括一个全面的媒体库和纵横比调整及导出选项，确保您的营销视频在各种社交媒体平台上完美优化。

HeyGen适合制作品牌更新视频吗？

当然，HeyGen是一个出色的品牌更新视频制作器，提供直观的视频制作解决方案。您可以利用可定制的模板和全面的品牌控制，有效地传达公司更新，确保一致的视觉信息和专业视频。