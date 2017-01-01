品牌UGC视频制作者：快速创建真实广告

通过AI化身将脚本转化为真实的UGC视频，提高参与度并加速内容创作。

制作一个30秒的动态解说视频，目标受众为小企业主和数字营销人员，展示如何轻松成为“品牌UGC视频制作者”。视觉风格应现代且吸引人，利用HeyGen的“AI化身”呈现引人入胜的产品评论或演示，配以欢快、专业的旁白，突出效率和真实性。

示例提示词1
开发一个45秒的教学视频，面向电商企业和广告公司，展示通过AI快速生成的“UGC广告”的威力。视频应采用简洁、演示导向的视觉风格，配以真实、友好的旁白，引导观众通过HeyGen的“从脚本到视频”功能，将脚本转化为引人入胜的视觉效果，制作高转化率的广告活动。
示例提示词2
为产品经理和客户成功团队制作一个60秒的说服性视频，展示使用“AI化身”创建的真实“推荐视频”的影响力。视觉美学应精致专业，模仿采访设置，使用HeyGen的“语音生成”功能生成清晰、有说服力的音频，有效传达客户满意度和产品价值，无需传统拍摄。
示例提示词3
为社交媒体经理和内容创作者制作一个15秒的快节奏社交媒体短片，突出如何快速制作引人入胜的“AI短片”。该视频需要视觉上吸引人且符合潮流的美学，结合充满活力的背景音乐，并应展示如何使用HeyGen的预设计“模板和场景”轻松编排动态“UGC视频”。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌UGC视频制作者的工作原理

使用HeyGen的AI平台快速创建引人入胜、真实感十足的UGC视频和广告，轻松模仿真实创作者。

1
Step 1
创建您的UGC脚本
首先撰写您想要传达的信息。利用我们的“从脚本到视频”功能，将您的想法无缝转化为动态视频内容，非常适合模拟真实的用户生成视频。
2
Step 2
选择您的AI人才
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌或模仿真实创作者。我们的AI化身可以自然地传达您的脚本，为您的用户生成内容增添真实感。
3
Step 3
通过视觉效果和字幕增强
通过添加相关的视觉效果、背景音乐和专业级字幕/字幕来完善您的视频。这有助于提高可访问性和参与度，确保您的信息有效传达。
4
Step 4
导出并部署您的UGC广告
满意后，将您的高质量视频导出为适合TikTok或YouTube等平台的各种格式和纵横比。轻松部署您的新UGC广告以推动参与和转化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户推荐视频

将客户成功故事转化为强大的推荐视频，利用AI为您的品牌建立信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的视频内容创作？

HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，帮助创作者快速将脚本转化为引人入胜的视频。这一功能简化了整个营销工作流程，使内容制作更加高效和有影响力。

是什么让HeyGen成为创意活动中有效的品牌UGC视频制作者？

HeyGen通过利用逼真的AI化身和会说话的演员简化了品牌UGC视频的创建，非常适合大规模制作引人入胜的UGC广告和推荐视频，直接满足创意活动的需求。

HeyGen能否帮助优化适用于TikTok和YouTube等平台的视频？

是的，HeyGen的功能包括自动字幕，并支持超过140种语言，使您的视频在TikTok和YouTube等平台上更具可访问性和优化性。您还可以调整不同社交媒体需求的纵横比和导出格式。

HeyGen如何支持从AI短片到推荐视频的多样化视频创作需求？

HeyGen提供内置编辑器，拥有各种模板和强大的媒体库，使创作者能够制作从快速AI短片到专业推荐视频的一切。这一综合工具允许对视频项目进行广泛的创意控制。