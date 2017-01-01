品牌UGC生成器：利用AI扩展真实视频广告
生成真实的UGC视频以扩展广告活动，无需出现在镜头前，由先进的AI化身驱动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销机构制作一个45秒的专业视频，突出AI广告在扩展客户活动中的巨大潜力。视觉风格应干净、动态，并展示HeyGen的逼真AI化身的多种场景，配以自信且有说服力的旁白，解释如何通过多样化、高质量的广告创意来接触更广泛的受众。
希望制作有影响力视频而不出现在镜头前的内容创作者将欣赏这段60秒的指导性且激励人心的作品。以流畅、教育性的语调和电影般的过渡，展示AI UGC视频生成器的工作流程，演示如何使用HeyGen的语音生成功能为他们的脚本赋予生命，制作引人入胜的产品评论或故事驱动的内容。
为社交媒体经理开发一个30秒的潮流视频，展示他们如何轻松创建引人入胜的短视频内容。使用快速剪辑、引人入胜的屏幕文字和友好、非正式的语音，重点介绍如何使用HeyGen的模板和场景快速定制AI化身，以生成多样化、吸引眼球的帖子，适用于各种社交媒体平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何实现创意AI广告和UGC生成？
HeyGen使内容创作者和营销机构能够在不出现在镜头前的情况下制作高质量的AI广告和UGC。利用先进的AI化身和从文本到视频的功能，您可以快速为您的活动生成引人入胜的视频内容。
我可以使用HeyGen创建多样化的AI化身视频吗？
可以，HeyGen是一个AI创意平台，您可以直接从文本生成动态AI化身视频。只需输入您的脚本，从一系列逼真的AI演员中选择，HeyGen将制作出带有同步旁白的专业视频。
HeyGen为D2C品牌扩展广告活动提供了哪些好处？
HeyGen为D2C品牌和营销机构提供了一种高效的AI视频制作解决方案，以快速扩展广告活动。通过可定制的模板、品牌控制和纵横比调整，您可以为各种平台创建一致且高影响力的内容。
HeyGen在一般AI视频制作方面有多灵活？
HeyGen是一个全面的AI视频制作工具，允许内容创作者轻松生成各种视频类型，包括品牌UGC。其功能如丰富的媒体库和自动字幕，简化了多样化内容需求的创作过程。