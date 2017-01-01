品牌UGC生成器：利用AI扩展真实视频广告

生成真实的UGC视频以扩展广告活动，无需出现在镜头前，由先进的AI化身驱动。

想象一个30秒的生动视频，面向D2C品牌，展示他们如何瞬间成为强大的品牌UGC生成器。这个视频应具有快节奏、明亮和现代的美学风格，配以欢快的配乐和充满活力的旁白，展示如何使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松将简单的脚本转化为引人入胜的客户推荐，而无需传统拍摄。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为营销机构制作一个45秒的专业视频，突出AI广告在扩展客户活动中的巨大潜力。视觉风格应干净、动态，并展示HeyGen的逼真AI化身的多种场景，配以自信且有说服力的旁白，解释如何通过多样化、高质量的广告创意来接触更广泛的受众。
示例提示词2
希望制作有影响力视频而不出现在镜头前的内容创作者将欣赏这段60秒的指导性且激励人心的作品。以流畅、教育性的语调和电影般的过渡，展示AI UGC视频生成器的工作流程，演示如何使用HeyGen的语音生成功能为他们的脚本赋予生命，制作引人入胜的产品评论或故事驱动的内容。
示例提示词3
为社交媒体经理开发一个30秒的潮流视频，展示他们如何轻松创建引人入胜的短视频内容。使用快速剪辑、引人入胜的屏幕文字和友好、非正式的语音，重点介绍如何使用HeyGen的模板和场景快速定制AI化身，以生成多样化、吸引眼球的帖子，适用于各种社交媒体平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌UGC生成器的工作原理

利用强大的AI轻松创建引人入胜的用户生成内容（UGC）视频，用于品牌的广告活动和社交媒体，无需出现在镜头前。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的脚本。HeyGen的从脚本到视频功能将您的文本转化为动态视频内容，作为AI UGC视频生成器的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择代表您的品牌或产品。这使您能够生成看似真实的UGC视频，而无需出现在镜头前，展示AI演员。
3
Step 3
添加品牌元素
通过应用品牌的视觉识别来个性化您的视频。利用品牌控制（标志、颜色）确保一致性，并在品牌UGC生成器输出中强化您的品牌信息。
4
Step 4
导出并部署您的广告
完成您的视频，并使用纵横比调整和导出功能为各种平台准备。高效生成引人入胜的AI广告，以扩展您的广告活动并接触更广泛的受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

自动化客户推荐视频

.

将真实的客户反馈转化为有影响力的视频推荐，轻松建立信任并展示品牌的成功。

background image

常见问题

HeyGen如何实现创意AI广告和UGC生成？

HeyGen使内容创作者和营销机构能够在不出现在镜头前的情况下制作高质量的AI广告和UGC。利用先进的AI化身和从文本到视频的功能，您可以快速为您的活动生成引人入胜的视频内容。

我可以使用HeyGen创建多样化的AI化身视频吗？

可以，HeyGen是一个AI创意平台，您可以直接从文本生成动态AI化身视频。只需输入您的脚本，从一系列逼真的AI演员中选择，HeyGen将制作出带有同步旁白的专业视频。

HeyGen为D2C品牌扩展广告活动提供了哪些好处？

HeyGen为D2C品牌和营销机构提供了一种高效的AI视频制作解决方案，以快速扩展广告活动。通过可定制的模板、品牌控制和纵横比调整，您可以为各种平台创建一致且高影响力的内容。

HeyGen在一般AI视频制作方面有多灵活？

HeyGen是一个全面的AI视频制作工具，允许内容创作者轻松生成各种视频类型，包括品牌UGC。其功能如丰富的媒体库和自动字幕，简化了多样化内容需求的创作过程。