品牌预告视频制作器：即时制作引人入胜的预告
创建令人惊叹的宣传视频，吸引您的观众并提升您的品牌，由强大的AI虚拟形象增强效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的宣传视频，以提高环保时尚品牌的知名度，目标受众为环保意识强的消费者和时尚博主。设计一个视觉上有机的风格，采用大地色调、柔和的自然光线和宁静的原声背景音乐，突出服装的质感。利用HeyGen的可定制模板快速设置场景，通过生成的旁白描述品牌使命，增强叙述效果。
制作一个60秒的活动预告，类似于电影预告片，用于即将到来的虚拟行业峰会，目标受众为行业专业人士和潜在参与者。展示快速剪辑的动态演讲片段和有影响力的图形，配以振奋人心的电影管弦乐配乐。通过HeyGen的自动字幕功能确保所有关键信息都能被获取，补充从广泛的媒体库中获取的视觉素材。
制作一个简洁的20秒视频，用于公司品牌重塑发布，专门针对现有客户和关键利益相关者，作为更广泛营销活动的一部分。视觉风格应现代、简洁且优雅，利用细腻的过渡效果为新标志揭幕营造期待感，配以成熟自信的AI旁白。通过HeyGen的纵横比调整和导出功能，为各种平台准备这个有影响力的预告。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的品牌预告视频？
HeyGen是一款直观的品牌预告视频制作器，能够让您轻松制作引人入胜的内容。利用我们的AI工具、可定制模板和丰富的素材库，制作显著提升品牌知名度的宣传视频，适用于营销活动。
我可以在HeyGen制作的宣传视频中加入AI虚拟形象吗？
可以，HeyGen提供将真实感AI虚拟形象整合到您的宣传视频中的功能。只需使用文本转视频功能，我们的高级语音生成技术将通过引人入胜的数字主持人将您的脚本生动呈现，非常适合产品视频或电影预告片。
HeyGen提供哪些创意工具来定制预告视频？
HeyGen提供了一个强大的在线视频编辑器，具有可定制的模板和拖放界面，供您全面掌控创意。通过自动生成的字幕、个性化品牌套件和丰富的素材库内容，增强您的预告视频。
HeyGen如何支持为社交媒体平台的营销活动生成视频？
HeyGen是理想的AI视频生成器，适用于营销活动，允许您创建针对各种社交媒体平台优化的高影响力宣传视频。通过灵活的纵横比调整和导出选项，确保您的内容在各处保持质量并呈现出色。