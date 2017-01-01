为一款突破性的新科技产品制作一个引人入胜的30秒品牌预告视频，目标受众为科技爱好者和早期采用者。采用流畅、未来感的视觉效果，配以动感、悬疑的电子配乐和快速剪辑，在不揭示全部内容的情况下营造期待感。利用HeyGen的AI虚拟形象传递关键短语和提示，直接从您的脚本生成最终视频。

