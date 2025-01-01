品牌故事视频制作工具：快速创建引人入胜的内容

轻松制作专业营销视频，并通过我们的高级品牌控制保持品牌一致性。

100/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为品牌经理开发一个90秒的案例研究，说明HeyGen如何确保所有视频资产的一致"品牌控制"。采用时尚的企业视觉美学和自信的音轨，展示"模板和场景"的强大功能以及一致的"旁白生成"，实现可扩展的品牌沟通。
示例提示词2
为小企业主设计一个45秒的快速提示视频，重点介绍HeyGen的"视频创作"平台如何简化复杂的编辑。视觉风格应友好且易于接近，配以鼓舞人心的配乐，展示"字幕/字幕"功能和广泛的"媒体库/素材支持"如何让任何人轻松创建引人入胜的内容。
示例提示词3
为数字代理机构制作一个2分钟的技术深度解析，展示HeyGen作为"视频自动化平台"的高级功能。视频应具有动态、技术导向的视觉风格，并配有信息丰富的解说，强调自定义"AI化身"和多功能的"纵横比调整和导出"为多样化客户需求提供的灵活性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌故事视频制作工具的工作原理

轻松将您的品牌叙述转化为引人入胜的高质量视频，与您的受众产生共鸣并提升您的信息传递。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先输入或粘贴您的叙述。我们的平台使用从脚本到视频的功能，立即将您的内容转化为动态视频基础。
2
Step 2
选择视觉效果
从多样化的视频模板库中选择，并整合AI化身，以视觉化地体现您的品牌信息。
3
Step 3
添加旁白和字幕
通过AI驱动的旁白生成提升您的故事，确保清晰且引人入胜的解说，并辅以自动字幕。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的杰作，轻松将您的品牌故事导出为高分辨率的MP4，完美适合任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功故事

.

利用AI制作强有力的客户成功视频，建立信任并增强品牌信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创作过程？

HeyGen是一个先进的AI视频制作工具，简化了内容生产，用户可以轻松将文本转化为具有真实感的AI化身视频。其直观的拖放编辑器简化了复杂的视频创作任务，使专业视频无需广泛的编辑技能即可实现。

HeyGen能否帮助保持所有视频内容的品牌一致性？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许全面定制标志、颜色和字体，轻松创建符合品牌的视频。这确保了您的品牌形象在所有营销和沟通中保持一致和专业。

HeyGen为视频自动化提供了哪些高级功能？

HeyGen是一个AI驱动的平台，旨在实现智能自动化，允许您从单个脚本或模板快速生成大量视频。这种视频自动化能力显著减少了生产时间和资源，为企业节省时间和金钱。

企业如何利用HeyGen的AI平台制作专业视频？

企业可以利用HeyGen的AI平台高效地制作高质量的专业视频，满足从营销到培训的各种需求。通过AI化身和先进的文本转语音功能，HeyGen无需传统的制作团队即可实现引人入胜的视频叙事。