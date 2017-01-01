品牌故事视频生成器：打造引人入胜的视频
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为技术精通的B2B客户构建一个60秒的引人入胜的视频，详细解释尖端软件更新的复杂功能。这个AI视频生成任务需要采用视觉方法，使用简洁的教学图形和清晰的逐步演示，完美搭配冷静、权威的旁白和精确的屏幕文字以确保技术清晰。无缝集成HeyGen的从脚本到视频功能，从您的技术文档中直接生成准确、专业的旁白。
制作一个30秒的视频，面向潜在的求职者，特别是年轻专业人士，讲述关于公司文化和吸引人的员工福利的引人入胜的故事。视频的视觉识别应是一个充满活力的蒙太奇，展示多元化的团队成员积极合作并享受各种工作场所活动，采用明亮、吸引人的色彩，并配以流行的现代器乐曲。使用HeyGen的模板和场景轻松构建这个视觉吸引力和情感冲击力的招聘作品。
想象一个15秒的社交媒体视频广告，战略性地针对普通消费者，运用情感叙事来介绍一款新的环保产品。视觉体验必须以快速剪辑和生动的自然画面为特征，强有力地展示产品对环境的积极贡献，配以流行的振奋人心的音轨，无需口头对话。为了确保即使在静音观看时也能达到最大影响力，显著使用HeyGen的字幕/说明来传达核心信息和引人注目的行动号召。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的品牌故事？
HeyGen通过使从文本创建引人入胜的视频故事来转变品牌故事。我们的AI视频生成器利用强大的工具来制作引人入胜的视频内容，使企业能够轻松且有影响力地传达引人入胜的叙述。
AI化身在HeyGen的视频制作过程中扮演什么角色？
HeyGen利用先进的AI化身来赋予您的脚本生命，提供一致的角色以增强您的视觉创作。这些具备唇同步功能的AI化身促进了高效的视频制作，使您无需具备广泛的编辑技能即可轻松制作专业视频。
HeyGen能否简化引人入胜的社交媒体内容的制作和编辑？
当然可以！HeyGen旨在简化视频创作，提供一个用户友好的平台，用于生成高质量的社交媒体视频内容。通过多样的模板和自动化功能，HeyGen简化了制作和编辑工作流程，为您节省宝贵的时间。
HeyGen是否支持全球营销活动的本地化和一致角色？
是的，HeyGen通过强大的本地化功能，包括配音和多样的AI化身，支持全球营销活动。我们的平台确保所有视频中的角色一致，使您能够通过量身定制和专业的品牌沟通有效地接触国际观众。