品牌故事视频制作器：用AI打造引人入胜的叙述
通过先进的AI化身轻松创建独特的品牌故事视频，吸引您的观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个1分钟的产品说明视频，面向B2B技术决策者，通过清晰、专业的动画和简洁的解说，详细介绍新软件更新的高级功能。视觉风格应简洁且数据驱动，突出关键优势，同时利用HeyGen的AI化身提供人性化、引人入胜的复杂技术信息展示。
为社交媒体活动制作一个动态的45秒营销视频，目标是对可持续生活方式产品感兴趣的年轻消费者。视频需要快速、视觉吸引力强的风格，配以流行音乐和生动的图形，展示产品的环保影响。通过快速组装HeyGen丰富的模板和场景，确保为各种平台快速创建内容。
创建一个详细的2分钟教学视频，专为新软件用户设计，逐步指导他们完成设置过程，配以清晰的屏幕录制和权威但友好的语气。该视频应简化复杂程序，通过HeyGen的语音生成功能轻松生成精确的音频解说，确保所有部分的一致清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频创作？
HeyGen利用先进的AI工具将文本转化为引人入胜的专业视频。用户只需输入脚本，平台即可将其转换为包含逼真AI化身和动态场景的视频。
HeyGen为品牌故事视频提供哪些定制选项？
HeyGen为您的品牌故事视频提供广泛的全方位定制选项，包括专用的品牌工具包以保持品牌一致性。您可以使用各种模板，整合自己的媒体，并应用特定的品牌控制，如标志和颜色，以确保每个视频都反映您的独特身份。
我可以以不同的文件格式或纵横比导出我的HeyGen视频吗？
是的，HeyGen允许您以常见的文件格式如MP4导出视频，确保跨平台兼容。平台还提供灵活的纵横比调整选项，使您能够轻松优化内容以适应各种社交媒体渠道。
HeyGen在视频制作中提供哪些高级AI功能？
HeyGen采用先进的AI化身生成技术，为您的视频创建高度逼真的数字主持人。结合先进的语音克隆和文本转视频AI，HeyGen生成与您选择的化身完美同步的真实语音解说，增强参与度而无需传统拍摄。