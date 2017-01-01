品牌故事视频生成器：创造引人入胜的叙述

使用从脚本到视频的功能轻松将您的想法转化为引人入胜的品牌故事，获得惊人的效果。

想象一个45秒的品牌故事视频，目标是新兴企业家和小企业主，展示他们的愿景如何实现。视觉风格应现代且鼓舞人心，结合清晰的图形和激励人心的素材镜头，配以振奋人心的专业旁白。视频应突出使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将书面概念轻松转化为视觉叙事，展示简化的“AI视频创作”。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为B2B营销经理设计一个60秒的客户成功故事，展示一个变革性的客户合作伙伴关系。视觉和音频风格应真实且令人安心，特色是一个可信的“AI化身”代言人在专业设计的“模板和场景”背景下展示推荐信。这段“引人入胜的营销视频”将建立信任并展示真实世界的影响。
示例提示词2
为新产品开发一个30秒的动态品牌广告，目标是社交媒体平台上的普通消费者。视觉风格应快速且视觉吸引力强，结合生动的色彩和流行的背景音乐，关键信息通过自动生成的“字幕/说明”得到强化。利用HeyGen广泛的“媒体库/素材支持”快速获取引人入胜的视觉效果，增强整体吸引力。
示例提示词3
制作一个简洁的50秒信息视频，向潜在客户解释复杂的服务，简化技术术语。视觉和音频风格应清晰且具有教育性，特色是一个友好的“AI化身”解释好处并带有定制品牌元素。强调“AI视频生成器”工具的多功能性以及使用“纵横比调整和导出”轻松适应各种平台的“视频创作”能力。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌故事视频生成器的工作原理

利用尖端的AI技术，将您的品牌叙述无缝转化为引人入胜的视频，与您的观众产生共鸣，获得专业效果。

1
Step 1
创建您的脚本
通过直接编写或粘贴现有文本来制作您的品牌叙述，启用我们平台的从脚本到视频功能。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择，以视觉呈现您的品牌故事，为您的视频增添引人入胜的人性化元素。
3
Step 3
添加高质量的旁白
生成引人入胜且专业的高质量旁白来讲述您的品牌信息，确保观众的清晰度和影响力。
4
Step 4
应用品牌和导出
使用全面的品牌控制个性化您的视频，包括标志和颜色，确保您的最终作品反映您的独特身份。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作社交媒体视频

快速生成引人入胜的社交媒体视频和短片，有效分享您的品牌故事，并在各个平台上与观众互动。

常见问题

HeyGen如何提升我的品牌故事视频创作？

HeyGen作为一个强大的“品牌故事视频生成器”，使您能够轻松制作“引人入胜的营销视频”。利用“AI视频创作”将您的叙述转化为对观众产生共鸣的有影响力的视觉内容。

HeyGen为视频创作提供了哪些创新的AI功能？

HeyGen提供先进的“AI视频创作”功能，包括逼真的“AI化身”和无缝的“从脚本到视频”功能。这使您能够高效地生成专业视频，配有“高质量的旁白”和动态视觉效果。

HeyGen能帮助我制作各种类型的营销视频吗？

当然可以，HeyGen专为创建各种“营销视频”而设计，从引人入胜的“品牌广告”到有见地的“客户成功故事”。利用我们直观的“模板和场景”快速开发符合您目标的专业内容。

HeyGen如何简化整个视频生成工作流程？

HeyGen通过将“脚本编写”和视频制作集成到一个平台中，简化了“端到端视频生成”。借助其直观的“AI视频生成器”，您可以轻松实现创意，并应用自定义“品牌控制”以保持一致的外观。