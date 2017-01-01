品牌焕新视频制作器：重振您的视觉效果
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为电子商务品牌开发一段30秒的产品聚焦视频，推出在最近重新品牌化下的新产品线，采用时尚、以产品为中心的视觉效果，配以动画文字叠加和精致、欢快的音乐。使用HeyGen的多样化“模板和场景”将简化创作过程，而“语音生成”将提供清晰、有说服力的旁白，突出这些新品牌视频的独特卖点。
专为品牌策略师打造一段60秒的激励视频，旨在通过真实的故事讲述与年轻受众建立联系，采用鲜艳的色彩、动态快速剪辑和鼓舞人心、易于共鸣的旁白。此在线视频制作工具可以从HeyGen的“媒体库/素材支持”中整合高质量素材，并利用自动“字幕/说明”最大化覆盖面和可访问性，确保叙述深深打动目标受众。
为公司团队创建一段20秒的内部沟通视频，帮助他们在品牌身份演变中导航，展示专业但亲切的视觉风格，配以简洁的图形和自信、令人安心的旁白。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，确保视频完美适配各种内部平台，并通过友好的“AI化身”帮助大规模创建视频，增强员工之间的团结感和兴奋感。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何增强我们的品牌焕新视频效果？
HeyGen通过提供直观的在线视频制作工具，配备可定制的模板和强大的AI功能，助力您的品牌焕新。轻松创建与您更新的品牌形象完美契合的精美品牌视频，使您的品牌焕新视频具有影响力且令人难忘。
HeyGen提供哪些AI功能以高效创建品牌视频？
HeyGen利用先进的AI视频生成器功能来简化品牌视频的创建。您可以通过逼真的AI化身和语音将文本转化为视频，使您能够快速高效地为所有营销活动大规模创建视频。
HeyGen能否帮助我们为营销活动创建引人入胜的社交媒体内容？
当然，HeyGen是制作引人入胜的社交媒体内容的优秀在线视频制作工具。通过多种可定制的模板、多种纵横比和强大的媒体库，您可以设计出适合各种社交平台的动态视频，以提升您的营销活动。
HeyGen如何确保我们所有视频内容的品牌一致性？
HeyGen通过其全面的品牌控制确保您的品牌形象在视觉上的一致性。您可以上传您的标志、设置品牌颜色，并使用一致的模板来制作品牌视频，确保在所有沟通中保持统一和专业的外观。