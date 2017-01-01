品牌焕新视频制作器：重振您的视觉效果

轻松生成令人惊叹的品牌焕新视频，利用先进的AI化身吸引您的观众。

制作一段45秒的引人注目的视频，专为市场经理设计，向他们的观众介绍重要的品牌焕新，采用现代且充满活力的视觉风格，配以振奋人心的现代背景音乐。该视频应利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将关键信息无缝转化为引人入胜的社交媒体内容，确保通过动态AI化身清晰传达品牌焕新的核心叙述。

示例提示词1
为电子商务品牌开发一段30秒的产品聚焦视频，推出在最近重新品牌化下的新产品线，采用时尚、以产品为中心的视觉效果，配以动画文字叠加和精致、欢快的音乐。使用HeyGen的多样化“模板和场景”将简化创作过程，而“语音生成”将提供清晰、有说服力的旁白，突出这些新品牌视频的独特卖点。
示例提示词2
专为品牌策略师打造一段60秒的激励视频，旨在通过真实的故事讲述与年轻受众建立联系，采用鲜艳的色彩、动态快速剪辑和鼓舞人心、易于共鸣的旁白。此在线视频制作工具可以从HeyGen的“媒体库/素材支持”中整合高质量素材，并利用自动“字幕/说明”最大化覆盖面和可访问性，确保叙述深深打动目标受众。
示例提示词3
为公司团队创建一段20秒的内部沟通视频，帮助他们在品牌身份演变中导航，展示专业但亲切的视觉风格，配以简洁的图形和自信、令人安心的旁白。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，确保视频完美适配各种内部平台，并通过友好的“AI化身”帮助大规模创建视频，增强员工之间的团结感和兴奋感。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌焕新视频制作器的工作原理

轻松创建引人入胜的品牌焕新视频，真实反映您更新的品牌形象，并与您的观众产生共鸣。

1
Step 1
选择基础
首先从我们广泛的可定制模板库中选择，或从空白画布开始，为您的品牌新叙述奠定基础。
2
Step 2
创建引人入胜的内容
利用我们强大的AI化身生成动态视觉效果和语音，确保您的品牌焕新信息引人注目且一致。
3
Step 3
应用您的品牌形象
通过我们的品牌控制无缝整合您的新品牌资产，将更新的标志、颜色和字体应用到每个视频中，以获得一致的外观。
4
Step 4
导出并广泛分享
完成您的视频并以多种纵横比导出，优化其在各种平台上的发布和分发，以有效推出和传播您的品牌焕新内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传达品牌愿景

通过引人入胜的AI生成叙述视频，阐述您焕新品牌的使命和价值观。

常见问题

HeyGen如何增强我们的品牌焕新视频效果？

HeyGen通过提供直观的在线视频制作工具，配备可定制的模板和强大的AI功能，助力您的品牌焕新。轻松创建与您更新的品牌形象完美契合的精美品牌视频，使您的品牌焕新视频具有影响力且令人难忘。

HeyGen提供哪些AI功能以高效创建品牌视频？

HeyGen利用先进的AI视频生成器功能来简化品牌视频的创建。您可以通过逼真的AI化身和语音将文本转化为视频，使您能够快速高效地为所有营销活动大规模创建视频。

HeyGen能否帮助我们为营销活动创建引人入胜的社交媒体内容？

当然，HeyGen是制作引人入胜的社交媒体内容的优秀在线视频制作工具。通过多种可定制的模板、多种纵横比和强大的媒体库，您可以设计出适合各种社交平台的动态视频，以提升您的营销活动。

HeyGen如何确保我们所有视频内容的品牌一致性？

HeyGen通过其全面的品牌控制确保您的品牌形象在视觉上的一致性。您可以上传您的标志、设置品牌颜色，并使用一致的模板来制作品牌视频，确保在所有沟通中保持统一和专业的外观。