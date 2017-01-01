您的首选品牌宣传视频制作工具，打造引人入胜的内容
轻松使用专业模板和场景创建令人惊叹的营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
想象一个时长45秒的AI宣传视频制作工具，聚焦于一款新科技产品，专为产品开发者和科技初创公司量身定制。采用现代、未来感的视觉风格，语气自信清晰。使用AI虚拟形象展示关键功能，说明HeyGen的从脚本到视频的功能如何将复杂的产品视频简化为引人入胜的叙述。
开发一个60秒的解释视频，专为SaaS公司和教育内容创作者设计，使复杂的服务或概念易于理解。视觉风格应简洁，以信息图表为主，配以冷静且权威的解说。关键是利用HeyGen的字幕功能确保可访问性并强化关键点，借助媒体库/素材支持在制作这些宣传视频时提供有力的视觉效果。
为社交媒体营销人员和内容创作者制作一个动态的15秒宣传视频，展示一个快速提示或新产品功能。视觉风格应快速且视觉上令人兴奋，配以充满活力的背景音乐和简洁的语音生成。通过展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，突出其灵活性，使短视频能够无缝适应各种社交媒体平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI宣传视频制作工具运作？
HeyGen通过先进的AI功能让您轻松创建宣传视频。只需从脚本开始，选择一个AI虚拟形象，HeyGen的文本到视频技术将生成一个专业的品牌宣传视频。您还可以利用各种可定制的模板快速入手。
我可以用HeyGen创建哪些类型的营销视频？
使用HeyGen，您可以制作多种类型的营销视频，包括引人入胜的产品视频、信息丰富的解释视频和动态的社交媒体视频。它是一个理想的在线视频制作工具，用于开发吸引观众注意力的品牌宣传视频和短视频，适用于各种平台。
HeyGen可以为我的宣传视频添加旁白、字幕和音乐吗？
当然可以，HeyGen提供全面的工具来增强您的宣传视频。您可以生成专业的旁白，自动添加字幕以提高可访问性，并从其库中加入免版税音乐。这些功能确保您的宣传视频精致且有影响力。
HeyGen是一个易于使用的在线视频制作工具吗？
HeyGen被设计为一个直观的在线视频制作工具，使创建宣传视频和品牌内容变得简单。凭借其用户友好的界面、丰富的模板库以及强大的品牌控制功能（如标志和颜色），您可以高效地制作与您品牌形象一致的高质量品牌宣传视频。