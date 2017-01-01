品牌合作视频制作工具：快速、简单且专业
通过AI将您的脚本转化为视觉效果，制作引人入胜的品牌合作视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人入胜的90秒解释视频，专为技术项目负责人和产品开发人员设计，详细介绍联合项目后两个软件解决方案的集成。视觉和音频风格应简洁、信息丰富且精确，结合详细的屏幕录制、动画图表和成熟、平静的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象清晰呈现复杂的技术信息，确保端到端的视频生成过程简化产品集成叙述。
制作一个吸引人的45秒教程视频，面向小企业主和新用户，演示如何使用新平台设置他们的第一个协作项目。视觉和音频风格应友好、清晰且易于跟随，采用明亮、干净的图形、简单的屏幕文本和亲切的解说。选择HeyGen的可定制模板和场景，快速组装一个专业外观的在线视频制作指南，简化新用户的入门流程。
制作一个鼓舞人心的1分钟成功故事视频，面向潜在品牌合作伙伴和业务发展主管，展示最近合作的积极影响。视觉和音频风格应真实、专业且振奋人心，结合真实的推荐和相关的B-roll镜头以及激励人心的音乐。使用HeyGen的旁白生成功能添加精致的解说，增强故事讲述，有效传达共享品牌身份和合作视频模板的价值。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化品牌合作视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，允许您通过简单的脚本生成引人入胜的品牌合作视频，使用AI虚拟形象和文本转视频功能。其拖放编辑器使整个过程高效，适用于端到端的视频生成。
我可以在HeyGen中自定义合作公告视频以匹配我的品牌标识吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的可定制模板和强大的品牌控制，包括添加您的标志和特定品牌颜色。这确保您的合作公告视频制作工作完美契合您的品牌标识。
HeyGen为创建营销视频提供了哪些技术视频编辑工具？
HeyGen提供了一套直观的营销视频编辑工具，如旁白生成、自动字幕和丰富的媒体库。您还可以以不同的纵横比导出视频，确保在不同社交媒体平台上的最佳展示。
HeyGen是否提供专门用于合作视频的模板？
是的，HeyGen提供了丰富的专业设计合作视频模板。这些模板配备AI功能，允许即时品牌定制，大大简化您的视频制作流程。