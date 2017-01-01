品牌合作视频制作工具：快速、简单且专业

通过AI将您的脚本转化为视觉效果，制作引人入胜的品牌合作视频。

创建一个针对市场经理和品牌战略家的动态60秒视频，宣布一个新的B2B品牌合作伙伴关系。视觉风格应专业且充满活力，采用流畅的动态图形和现代背景音乐，并配以清晰、热情的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的合作伙伴关系公告视频制作脚本无缝转换为引人入胜的视觉效果，突出合作的关键优势和未来展望。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的90秒解释视频，专为技术项目负责人和产品开发人员设计，详细介绍联合项目后两个软件解决方案的集成。视觉和音频风格应简洁、信息丰富且精确，结合详细的屏幕录制、动画图表和成熟、平静的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象清晰呈现复杂的技术信息，确保端到端的视频生成过程简化产品集成叙述。
示例提示词2
制作一个吸引人的45秒教程视频，面向小企业主和新用户，演示如何使用新平台设置他们的第一个协作项目。视觉和音频风格应友好、清晰且易于跟随，采用明亮、干净的图形、简单的屏幕文本和亲切的解说。选择HeyGen的可定制模板和场景，快速组装一个专业外观的在线视频制作指南，简化新用户的入门流程。
示例提示词3
制作一个鼓舞人心的1分钟成功故事视频，面向潜在品牌合作伙伴和业务发展主管，展示最近合作的积极影响。视觉和音频风格应真实、专业且振奋人心，结合真实的推荐和相关的B-roll镜头以及激励人心的音乐。使用HeyGen的旁白生成功能添加精致的解说，增强故事讲述，有效传达共享品牌身份和合作视频模板的价值。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌合作视频制作工具的工作原理

轻松创建有影响力的品牌合作公告视频，利用AI功能和可定制模板在各个平台上放大您的信息。

1
Step 1
选择合作模板
从多种专业设计的合作视频模板中选择，立即为您的公告定下基调。
2
Step 2
自定义您的品牌标识
应用您的独特品牌套件，包括标志、颜色和字体，确保您的视频完美契合您的品牌标识。
3
Step 3
生成引人入胜的内容
利用文本转视频功能，轻松将您的合作信息转化为引人入胜的视觉效果。
4
Step 4
导出并分享至各处
利用纵横比调整和导出功能，优化您的视频以适应各种社交媒体平台，扩大受众范围。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出合作成功故事

制作引人入胜的AI视频，展示成功的客户成果和与合作伙伴的共同成就。

常见问题

HeyGen如何简化品牌合作视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，允许您通过简单的脚本生成引人入胜的品牌合作视频，使用AI虚拟形象和文本转视频功能。其拖放编辑器使整个过程高效，适用于端到端的视频生成。

我可以在HeyGen中自定义合作公告视频以匹配我的品牌标识吗？

当然可以！HeyGen提供广泛的可定制模板和强大的品牌控制，包括添加您的标志和特定品牌颜色。这确保您的合作公告视频制作工作完美契合您的品牌标识。

HeyGen为创建营销视频提供了哪些技术视频编辑工具？

HeyGen提供了一套直观的营销视频编辑工具，如旁白生成、自动字幕和丰富的媒体库。您还可以以不同的纵横比导出视频，确保在不同社交媒体平台上的最佳展示。

HeyGen是否提供专门用于合作视频的模板？

是的，HeyGen提供了丰富的专业设计合作视频模板。这些模板配备AI功能，允许即时品牌定制，大大简化您的视频制作流程。