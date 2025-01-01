本月品牌视频制作：聚焦您的成功
通过高效广告视频提升您的本月品牌，确保通过强大的品牌控制（标志、颜色）保持一致的身份。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个充满活力的15秒社交媒体短片，设计为快速宣传视频，吸引内容创作者的注意，采用快节奏的视觉风格和时尚的背景音乐。利用HeyGen丰富的`模板和场景`以及高效的`语音生成`功能，快速介绍新产品或服务。
为电商企业开发一个引人注目的45秒广告，设想为高效广告视频，具有流畅、动态的视觉美感和有说服力的直接语音解说。结合HeyGen的自动`字幕/说明`和丰富的`媒体库/素材支持`，制作出精致、以转化为目标的`AI宣传视频制作`输出。
想象一个全面的60秒解释视频，面向数字营销策略师，展示在线视频制作如何革新品牌信息传递，特色是一个友好且信息丰富的`AI虚拟人`进行旁白。运用HeyGen灵活的`纵横比调整和导出`以及先进的`从脚本到视频`功能，展示跨平台的创意内容可能性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意营销视频？
HeyGen是一个强大的AI宣传视频制作工具，让您可以轻松创建引人入胜的营销视频。您可以利用AI虚拟人和大量的模板和场景，快速实现您的创意愿景。
HeyGen是否提供从脚本到视频的功能？
是的，HeyGen具备先进的从脚本到视频功能，使您能够轻松将书面内容转化为引人注目的社交媒体视频，配以AI视觉效果和逼真的语音解说。
HeyGen为我的视频项目提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您无缝集成您的标志、特定品牌颜色和其他元素到您的视频中。这确保了每个在线视频制作项目都保持一致的品牌身份。
HeyGen能否帮助我高效地创建高效广告视频？
当然可以。HeyGen通过其广泛的媒体库简化了视频制作过程，提供库存照片和视频。这使您能够快速且专业地制作高效的广告视频和宣传内容。