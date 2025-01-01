本月品牌视频制作：聚焦您的成功

通过高效广告视频提升您的本月品牌，确保通过强大的品牌控制（标志、颜色）保持一致的身份。

制作一个鼓舞人心的30秒品牌聚焦视频，完美适用于“本月品牌视频制作”宣传活动，目标是帮助小企业主提升他们的在线形象，采用简洁、专业的视觉风格和欢快的音轨。利用HeyGen的`AI虚拟人`和`从脚本到视频`功能，轻松创建引人入胜的营销视频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个充满活力的15秒社交媒体短片，设计为快速宣传视频，吸引内容创作者的注意，采用快节奏的视觉风格和时尚的背景音乐。利用HeyGen丰富的`模板和场景`以及高效的`语音生成`功能，快速介绍新产品或服务。
示例提示词2
为电商企业开发一个引人注目的45秒广告，设想为高效广告视频，具有流畅、动态的视觉美感和有说服力的直接语音解说。结合HeyGen的自动`字幕/说明`和丰富的`媒体库/素材支持`，制作出精致、以转化为目标的`AI宣传视频制作`输出。
示例提示词3
想象一个全面的60秒解释视频，面向数字营销策略师，展示在线视频制作如何革新品牌信息传递，特色是一个友好且信息丰富的`AI虚拟人`进行旁白。运用HeyGen灵活的`纵横比调整和导出`以及先进的`从脚本到视频`功能，展示跨平台的创意内容可能性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

本月品牌视频制作的工作原理

轻松创建令人惊叹的“本月品牌”视频，吸引您的观众并展示独特的故事，所有这些都由AI驱动。

1
Step 1
选择模板
通过选择一系列专业模板和场景开始您的“本月品牌”视频，旨在突出您所选品牌的故事和产品。
2
Step 2
创建您的叙述
使用我们的从脚本到视频功能，将您的脚本生动呈现，自动生成场景和对话，与您的品牌信息保持一致。
3
Step 3
应用品牌元素
通过利用全面的品牌控制（标志、颜色），确保您的视频与品牌身份完美契合，保持一致和专业的外观。
4
Step 4
导出并分享
完成您的“本月品牌”视频，并以各种纵横比导出，以便在所有社交媒体平台上无缝分享，扩大受众范围。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功故事

.

开发强大的视频推荐和成功故事，真实地建立信任并推广您的“本月品牌”。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的创意营销视频？

HeyGen是一个强大的AI宣传视频制作工具，让您可以轻松创建引人入胜的营销视频。您可以利用AI虚拟人和大量的模板和场景，快速实现您的创意愿景。

HeyGen是否提供从脚本到视频的功能？

是的，HeyGen具备先进的从脚本到视频功能，使您能够轻松将书面内容转化为引人注目的社交媒体视频，配以AI视觉效果和逼真的语音解说。

HeyGen为我的视频项目提供哪些品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您无缝集成您的标志、特定品牌颜色和其他元素到您的视频中。这确保了每个在线视频制作项目都保持一致的品牌身份。

HeyGen能否帮助我高效地创建高效广告视频？

当然可以。HeyGen通过其广泛的媒体库简化了视频制作过程，提供库存照片和视频。这使您能够快速且专业地制作高效的广告视频和宣传内容。