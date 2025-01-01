品牌新闻视频制作工具：即时、专业更新
利用先进的文本转视频技术，将您的想法瞬间转化为有影响力的品牌新闻视频。
创建一个引人注目的45秒视频，聚焦新产品发布，专为渴望利用“品牌新闻视频制作工具”而无需大量制作的小企业主设计。视觉风格应简洁现代，采用现代动效和鲜艳的色彩搭配，配以欢快专业的背景音乐。展示用户如何轻松使用HeyGen的模板和场景功能，将“视频模板”调整为符合其品牌身份，使复杂的视频创作变得简单而有影响力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
想象一个30秒的教学视频，面向寻求创新语音解决方案的内容创作者，展示“AI视频编辑器”的强大功能。视频应采用简洁、极简的视觉风格，配以清晰的屏幕录制和细腻的动画，并由清晰自然的“AI语音”旁白增强。突出HeyGen的语音生成能力，展示创作者如何快速将文本转换为逼真的语音，用于引人入胜的教程或解说。
示例提示词2
制作一个引人入胜的60秒营销视频，针对希望接触更广泛、更易接触的观众的营销团队，以无与伦比的轻松将“文本转视频”。视频的美学应专业且信息丰富，利用动态文本动画和有影响力的视觉效果，配以激励人心但平静的音乐。强调HeyGen的字幕/标题功能，展示用户如何轻松添加准确而时尚的字幕，以确保他们的信息能引起每位观众的共鸣。
示例提示词3
制作一个充满活力的20秒社交媒体广告，针对需要快速生成引人注目的内容的数字营销人员，重点展示“AI化身”的无缝集成。视觉上，视频应节奏快、色彩丰富且高度吸引人，展示各种AI化身在不同场景中的互动，配以现代流行的背景音乐。展示HeyGen的媒体库/素材支持，说明用户如何轻松将专业素材与所选化身结合，瞬间创造出令人惊叹的视觉叙事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的品牌新闻故事。HeyGen强大的AI使用文本转视频技术，瞬间将您的文本转化为动态视觉叙事。
Step 2
选择视觉资产
通过从我们的模板和场景库以及素材资产中选择，增强您的故事。轻松找到完美的视觉效果，以补充您的品牌更新。
Step 3
品牌定制
无缝集成您的公司形象。应用您的标志、品牌颜色，并利用HeyGen的品牌控制，确保每个视频都反映您的独特风格。
Step 4
生成语音并导出
通过选择多样的AI语音添加专业旁白。完成后，轻松以各种纵横比导出您的品牌新闻视频，以便在各个平台上无缝分享。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的营销视频？
HeyGen通过多样化的视频模板，轻松制作引人入胜的营销视频。您可以轻松定制这些模板，集成动画，并使用片头制作工具，打造专业外观。
HeyGen支持文本转视频转换吗？
是的，HeyGen擅长将文本转化为视频，瞬间将您的脚本转化为动态内容。选择多种逼真的AI语音，完美地叙述您的信息。
HeyGen的AI视频编辑器中有哪些创意资产？
HeyGen的AI视频编辑器提供了丰富的媒体库，包括素材资产、背景音乐，以及字幕和下三分之一选项，以增强您的内容。这使得视频创作全面且视觉上吸引人。
HeyGen可以用作品牌新闻视频制作工具吗？
当然，HeyGen是理想的品牌新闻视频制作工具，让您快速生成专业公告。利用AI化身和强大的品牌定制功能，确保在所有新闻更新中保持一致的品牌形象。