制作一个引人入胜的1分钟视频，展示HeyGen的“品牌信息生成器”如何通过提供即时、相关的文案帮助用户克服“创意障碍”。目标受众为忙碌的企业家和营销专业人士，采用明亮、动态的视觉风格，配有屏幕文字高亮和自信、专业的旁白。展示使用HeyGen的“从脚本到视频”功能将生成的文本无缝转换为精美视频的过程，强调其对小企业主的高效性和易用性。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个1.5分钟的教程视频，面向数字营销人员和内容策略师，展示“生成式AI”如何支持各种营销内容的“一致性信息”。采用时尚、现代的视觉美学，配合工具实际操作的屏幕录制，并辅以冷静、指导性的旁白。视频应突出HeyGen的“AI化身”如何在不同渠道传递这些统一的信息，保持专业的呈现。
示例提示词2
制作一个1分钟的宣传视频，目标受众为品牌经理和文案撰写人，展示如何利用“AI文本生成器”完善您的核心“品牌信息”。视觉风格应精致且具有企业感，配有动态过渡和专业的屏幕文字。强调HeyGen的“语音生成”功能如何通过多种自然声音将这些精炼的信息生动呈现，确保在优化文本时达到最大影响。
示例提示词3
制作一个全面的2分钟解释视频，面向电子邮件营销人员和小企业主，详细说明“AI文案撰写人”如何显著提高“电子邮件营销”活动的效率。采用清晰的分步视觉方法，配以简洁的图形和热情、乐于助人的旁白。整合HeyGen的“字幕/说明”以增强可访问性和参与度，展示生成的文案如何无缝集成到引人入胜的视频内容中，有效传达您的价值主张。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌信息生成器的工作原理

通过我们的智能品牌信息生成器，轻松开发和维护强大、一致的品牌声音，贯穿所有沟通。

1
Step 1
创建您的品牌档案
使用AI文本生成器输入并建立您品牌的独特语气和核心信息原则。
2
Step 2
添加您的内容简报
将您的关键想法或初步草稿粘贴到AI文案撰写人中，以生成任何活动的多样化品牌信息选项。
3
Step 3
选择最佳信息
选择最具影响力的文本，并使用生成式AI进行优化，确保信息与您品牌的独特风格一致。
4
Step 4
将信息应用于内容
将优化后的品牌信息无缝应用于各种营销内容，通过从脚本到视频增强您的视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

从客户推荐中创建有影响力的AI视频，增强品牌信誉并突出您的价值主张。

常见问题

HeyGen如何确保我所有内容的一致品牌声音？

HeyGen通过利用其AI能力帮助您保持一致的品牌形象。其AI文本生成器协助撰写反映您独特品牌声音的脚本，确保所有视频内容的一致信息。

HeyGen能否高效地从简单脚本生成营销内容？

当然可以。HeyGen通过使用生成式AI将脚本转化为专业视频，简化了营销内容的创作。您只需提供文本，HeyGen的从脚本到视频功能，结合AI化身和语音生成，将您的信息生动呈现。

HeyGen提供哪些技术功能来优化文本和克服创意障碍？

HeyGen整合了先进的生成式AI功能，帮助用户有效优化文本和克服创意障碍。作为AI文本生成器和AI文案撰写人，它协助结构化您的脚本以达到最大影响，确保您的内容在视频制作前精致准确。

HeyGen如何帮助将我的品牌视觉识别融入视频中？

HeyGen提供全面的品牌控制，轻松将您的视觉品牌识别无缝融入每个视频中。您可以轻松应用公司标志、特定品牌颜色，并利用可定制的模板和场景，确保与您的品牌一致的专业外观。