品牌信息生成器：解锁您的AI品牌声音
克服创意障碍，确保所有内容的一致信息，包括强大的从脚本到视频创作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个1.5分钟的教程视频，面向数字营销人员和内容策略师，展示“生成式AI”如何支持各种营销内容的“一致性信息”。采用时尚、现代的视觉美学，配合工具实际操作的屏幕录制，并辅以冷静、指导性的旁白。视频应突出HeyGen的“AI化身”如何在不同渠道传递这些统一的信息，保持专业的呈现。
制作一个1分钟的宣传视频，目标受众为品牌经理和文案撰写人，展示如何利用“AI文本生成器”完善您的核心“品牌信息”。视觉风格应精致且具有企业感，配有动态过渡和专业的屏幕文字。强调HeyGen的“语音生成”功能如何通过多种自然声音将这些精炼的信息生动呈现，确保在优化文本时达到最大影响。
制作一个全面的2分钟解释视频，面向电子邮件营销人员和小企业主，详细说明“AI文案撰写人”如何显著提高“电子邮件营销”活动的效率。采用清晰的分步视觉方法，配以简洁的图形和热情、乐于助人的旁白。整合HeyGen的“字幕/说明”以增强可访问性和参与度，展示生成的文案如何无缝集成到引人入胜的视频内容中，有效传达您的价值主张。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何确保我所有内容的一致品牌声音？
HeyGen通过利用其AI能力帮助您保持一致的品牌形象。其AI文本生成器协助撰写反映您独特品牌声音的脚本，确保所有视频内容的一致信息。
HeyGen能否高效地从简单脚本生成营销内容？
当然可以。HeyGen通过使用生成式AI将脚本转化为专业视频，简化了营销内容的创作。您只需提供文本，HeyGen的从脚本到视频功能，结合AI化身和语音生成，将您的信息生动呈现。
HeyGen提供哪些技术功能来优化文本和克服创意障碍？
HeyGen整合了先进的生成式AI功能，帮助用户有效优化文本和克服创意障碍。作为AI文本生成器和AI文案撰写人，它协助结构化您的脚本以达到最大影响，确保您的内容在视频制作前精致准确。
HeyGen如何帮助将我的品牌视觉识别融入视频中？
HeyGen提供全面的品牌控制，轻松将您的视觉品牌识别无缝融入每个视频中。您可以轻松应用公司标志、特定品牌颜色，并利用可定制的模板和场景，确保与您的品牌一致的专业外观。