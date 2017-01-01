品牌信息视频制作：用AI打造您的故事

提升您的营销视频，并通过引人入胜的AI化身增强您的品牌身份，使您的故事栩栩如生。

想象一个30秒的振奋人心的品牌信息视频，专为小企业主量身定制，强调真实的故事讲述。视频应展示多元化企业家的温暖、吸引人的画面，并配以自信、友好的旁白，解释如何有效传达他们独特的品牌身份。HeyGen的“语音生成”功能可以轻松将他们的叙述变为现实。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个45秒的动态产品说明视频，针对推出创新新产品的营销团队。视觉风格应简洁现代，利用生动的动画突出关键特性，并配以欢快、现代的背景音乐。用户可以利用HeyGen丰富的“模板和场景”快速构建引人注目的营销视频内容，吸引注意力。
示例提示词2
开发一个60秒的专业视频，展示公司的愿景，适用于内部企业沟通或外部利益相关者演示。视觉美学应精致且权威，展示多样化的AI化身传达关键信息，音频清晰且调节良好。此AI视频制作功能确保在所有沟通中一致的品牌呈现。
示例提示词3
制作一个快速15秒的引人入胜的视频营销片段，适合内容创作者和社交媒体经理在社交媒体平台上提升参与度。视频需要快速、时尚的视觉风格，生动的屏幕“字幕/标题”，以及充满活力的背景音乐以立即吸引注意力。HeyGen的“字幕/标题”功能使这些简短而有影响力的片段轻松可得。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌信息视频制作的工作原理

使用HeyGen直观的AI轻松创建专业、引人入胜的品牌信息视频，与您的受众产生共鸣并加强您的品牌身份。

1
Step 1
创建您的脚本或从文本开始
首先撰写您的核心品牌信息。只需将您的脚本粘贴到HeyGen中，利用其从脚本到视频的功能，将您的叙述转化为视觉故事情节。这是强大品牌故事讲述的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果和品牌元素
通过选择各种专业设计的模板来增强您的信息。使用您品牌独特的颜色、标志和其他视觉资产自定义您的视频，以确保与整体品牌身份的一致性。
3
Step 3
添加引人入胜的AI化身或语音旁白
通过动态AI化身将您的品牌信息栩栩如生，这些化身可以以人性化的方式呈现您的内容。或者，生成逼真的语音旁白来解说您的视频，确保您的专业视频清晰且有影响力。
4
Step 4
导出并分享您的品牌视频
一旦您的品牌信息视频完美无瑕，轻松以适合不同社交媒体平台的各种纵横比导出。您的高质量视频现在已准备好接触目标受众，并提升您的视频营销工作。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示真实的客户成功

通过将客户推荐转化为专业、引人入胜的AI驱动视频成功故事，建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的品牌信息视频？

HeyGen是一个强大的品牌信息视频制作工具，能够帮助您创建引人共鸣的专业视频。我们的平台提供广泛的自定义选项，包括品牌控制和多样化的模板，以确保您的品牌身份通过引人入胜的AI化身进行一致而有力的传达。

是什么让HeyGen成为营销活动的理想AI视频制作工具？

HeyGen在所有视频营销需求中脱颖而出，成为一个有效的AI视频制作工具。它通过先进的文本转视频功能和高质量的语音旁白，能够高效地将您的脚本转化为引人注目的视觉效果。直观的拖放编辑器简化了专业视频的创建，使您的营销工作更具影响力。

HeyGen可以用于创建各种社交媒体平台的视频吗？

当然可以，HeyGen支持广泛的视频营销内容，从引人入胜的产品说明到社交媒体平台的动态帖子。通过我们多功能的模板和纵横比调整功能，您可以轻松调整您的专业视频以适应任何社交媒体渠道，并通过动画增强您的故事讲述。

HeyGen的平台在视频创建和自定义方面有多用户友好？

HeyGen拥有一个极其用户友好的拖放编辑器，简化了每个人的专业视频创建。您可以轻松自定义每个元素，从AI化身和场景到字幕和标题，确保您的视频完美符合您的愿景。我们的平台还促进团队协作，实现无缝工作流程。