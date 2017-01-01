品牌信息视频生成器：使用AI创建引人入胜的视频

使用先进的文本到视频生成技术，将您的脚本转化为专业的品牌视频。

创建一个吸引人的45秒品牌信息视频，目标是B2B科技公司，展示一个尖端的AI化身如何阐述复杂的解决方案。视觉风格应简洁专业，包含现代UI元素，配以权威的旁白，建立信任和专业性，利用HeyGen的AI化身和语音生成功能。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小型电商企业开发一个充满活力的30秒视频广告创意，展示快速产品发布的高视觉冲击力。视频应具有充满活力和现代感的视觉风格，结合明亮的色彩和动态过渡，配以欢快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持，快速定制以突出特定产品特征。
示例提示词2
为创新初创公司制作一个引人入胜的60秒解释视频，阐明复杂的新服务或产品概念。视觉和音频风格应清晰、信息丰富且视觉吸引力强，使用动画图形和友好、知识渊博的旁白。这个叙述应强调HeyGen的从脚本到视频功能和自动字幕/字幕功能的强大，反映出有效的智能脚本编写。
示例提示词3
为市场营销专业人士和社交媒体经理制作一个动态的15秒视频，展示如何在不同平台上保持品牌信息的一致性，以实现有影响力的社交媒体活动。视频的视觉风格应快速且视觉吸引力强，具有快速剪辑和流行音频。利用HeyGen的纵横比调整和导出以及多样的媒体库/素材支持，快速适应各种渠道的内容，简化视频制作流程。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌信息视频生成器的工作原理

轻松制作引人入胜的品牌信息视频，将您的文本转化为专业的品牌内容，适用于任何平台，使用尖端AI技术。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在我们的文本到视频编辑器中创建或粘贴您的品牌信息。我们的智能脚本编写助手帮助您优化内容，以实现有影响力的沟通，确保您的核心信息清晰简洁。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样的AI化身中选择一个来代表您的品牌。自定义他们的外观和声音以匹配您的品牌身份，通过专业的代言人将您的信息生动呈现。
3
Step 3
应用品牌定制
通过添加标志、选择品牌颜色和整合背景元素来融入您的品牌视觉识别。自定义每个方面，确保您的视频真正符合品牌风格，反映您独特的风格。
4
Step 4
导出并分享
通过设置所需的纵横比来完成您的视频，然后以高清格式导出。无缝地在所有营销活动和社交媒体渠道上分享您强大的品牌信息，以有效地吸引您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功案例

.

使用AI开发有说服力的视频推荐和案例研究，通过真实的故事建立信任并加强您的品牌声誉。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我品牌的视频营销活动？

HeyGen作为一个AI品牌视频生成器，帮助您制作引人注目的视频广告创意。通过品牌控制和预制模板自定义您的内容，确保每个视频都能反映您独特的品牌信息，以实现有效的营销活动。

是什么让HeyGen成为高效的文本到视频生成器？

HeyGen通过使用逼真的AI化身和自然的语音旁白，将脚本转化为精美的视频，从而简化视频制作。这种文本到视频生成器显著减少了传统上制作高质量视频内容所需的时间和精力。

HeyGen能否为社交媒体等多种平台创建引人入胜的视频？

是的，HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，非常适合制作引人入胜的内容，如解释视频和社交媒体视频广告创意。通过自定义选项和纵横比调整，您可以轻松地为各种平台调整视频。

HeyGen如何确保视频的可访问性和更广泛的观众参与？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，通过多样的语音生成和自动字幕/字幕功能提高视频的可访问性和参与度。这确保了您的视频制作能够有效地触及并引起多样观众的共鸣。