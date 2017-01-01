品牌身份视频生成器：立即创建专业视频
通过可定制的视频模板和强大的品牌控制提升您的品牌，确保一致的视觉身份。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对市场经理和社交媒体策略师的30秒社交媒体视频，采用动态、趋势感强的视觉风格，结合清晰、专业的旁白。利用HeyGen强大的旁白生成功能，将关键的营销信息快速从脚本转化为精美的视频，用于营销活动。
为科技初创公司和产品经理制作一个时长60秒的品牌视频，宣布一项创新产品，采用高科技视觉美学，配以精致的器乐配乐。使用HeyGen的脚本转视频功能简洁地阐述复杂的功能，确保通过AI视频生成器自动生成的字幕/说明实现广泛的可访问性。
想象一个50秒的企业沟通作品，为品牌代理商和企业团队优雅地展示公司的品牌标志和视觉身份，通过极简、鼓舞人心的视觉效果和舒缓的背景音乐。整合HeyGen媒体库/素材支持中的各种高质量资产，确保最终输出在各个平台上完美适配，具有纵横比调整和导出功能，实现最大程度的定制化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强我的品牌身份视频？
HeyGen作为一个强大的品牌身份视频生成器，提供强大的定制选项，以符合您的独特视觉指南。您可以轻松整合您的品牌标志，并利用全面的品牌控制，保持所有AI视频内容的一致美学。
是什么让HeyGen成为一个有效的品牌视频制作工具？
HeyGen因其直观的拖放编辑界面和庞大的可定制视频模板库而脱颖而出。这些AI工具能够快速创建，让您高效地将文本转化为各种营销活动的精美视频。
HeyGen能为我的内容创建自定义旁白和AI化身吗？
当然可以，HeyGen是一个尖端的AI视频生成器，能够创建高度逼真的自定义旁白和富有表现力的AI化身。利用生成式AI，您可以通过多样的声音和视觉呈现者将您的脚本栩栩如生地呈现，增强您的数字故事讲述。
HeyGen如何通过AI视频支持营销活动？
HeyGen提供工具，快速为您的营销活动和社交媒体视频制作高质量的AI视频。其功能包括文本转视频生成和多功能视频编辑器，能够高效创建吸引观众注意的视觉内容。