品牌历史视频生成器，讲述有影响力的故事
通过我们的直观模板和场景，轻松创建令人惊叹的品牌故事，利用AI视觉效果和专业模板。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技爱好者和行业合作伙伴开发一个动态的60秒视频，展示我们品牌通过持续创新和产品突破的演变。视觉风格应时尚且富有未来感，包含动画数据可视化和快速剪辑，配以高能量的电子配乐。这个品牌视频制作部分应利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速生成引人入胜的内容，解释我们的技术进步，强调我们如何在AI视频生成领域不断突破界限。
为社会责任感强的消费者制作一个情感丰富的30秒视频，展示我们品牌对当地社区和客户生活的积极影响。视觉风格应真实且感人，包含真实的见证和生动的纪录片风格镜头，配以振奋人心的原声配乐。使用HeyGen的语音生成功能，添加富有同情心的叙述层，通过引人入胜的AI视觉效果有效讲述我们的品牌故事视频，与观众产生共鸣。
制作一个简洁的15秒社交媒体广告，面向忙碌的社交媒体用户，快速传达我们品牌的核心价值观和前瞻性愿景。视觉风格必须大胆且充满活力，使用快速转换、鲜艳的色彩搭配和清晰有力的文字覆盖，配以欢快的现代音乐。利用HeyGen的模板和场景来简化制作，并在所有营销活动中保持一致的角色和品牌形象，创造一个令人难忘的品牌视频，瞬间吸引注意力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强品牌故事讲述？
HeyGen的AI品牌故事生成器让您轻松创建引人入胜的视频故事。利用我们的AI化身和AI生成的语音解说，将您的品牌历史生动呈现，将文本转化为专业视觉效果的视频。
是什么让HeyGen成为直观的AI视频编辑器，用于内容创作？
HeyGen通过其强大的AI视频编辑器和文本到视频AI功能简化了内容创作。您可以使用拖放编辑从脚本生成专业视频，配有自定义品牌控制和丰富的媒体库。
HeyGen是否支持一致的品牌形象和自定义AI化身？
是的，HeyGen允许您通过一致的角色和自定义品牌控制来保持强大的品牌形象。利用我们的AI化身生成器，创建与您的品牌美学完美契合的独特AI视觉效果，适用于所有内容。
HeyGen能否为全球观众制作高质量视频？
当然可以。HeyGen支持40多种语言的专业语音解说，并提供4K输出，确保您的AI生成视频准备好进行全球分发。这使得有效的本地化和广泛的观众覆盖成为可能。