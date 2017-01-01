品牌合规视频生成器：快速创建品牌一致性视频
确保每个培训视频都符合品牌和合规要求。利用HeyGen的品牌控制和AI驱动模板，提供一致的高质量内容，节省时间和金钱。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和创意机构制作一个引人入胜的30秒视频，展示使用AI视频生成器的速度和一致性。视觉上应充满活力和吸引力，配有生动的图形和清晰热情的旁白。重点将放在利用HeyGen的模板和场景以及旁白生成功能，在几分钟内制作出高质量的“AI驱动模板”内容。
开发一个60秒的教程风格视频，针对内容创作者和社交媒体经理，强调将文本转化为引人入胜的视频内容的无缝过程。视觉效果应清晰且具有示范性，配以友好且信息丰富的音频解说。突出HeyGen的从脚本到视频功能结合自动字幕/字幕功能如何简化整个“视频制作”工作流程。
制作一个45秒的精致企业视频，面向人力资源部门和国际企业，展示如何在全球范围内实现一致的品牌信息传递。视觉美学应精致专业，配有清晰权威的旁白。该视频将展示HeyGen的先进AI虚拟人和旁白生成功能，以及其字幕/字幕功能，以确保每条信息都是适合多元化受众的完美“品牌一致性视频”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化品牌合规视频的生成？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，帮助用户轻松创建品牌一致性视频。其强大的品牌控制确保所有内容符合您的指南，简化品牌合规视频的生成。
HeyGen能否为多样化的培训视频创建AI虚拟人？
是的，HeyGen允许您利用可定制的AI虚拟人和从文本到视频的功能来制作引人入胜的培训视频。此功能还支持本地化，使您的内容可供全球观众访问。
HeyGen提供哪些创意工具以提高视频制作效率？
HeyGen提供了大量AI驱动的模板和场景，加速视频制作，使其极为高效。用户可以快速将文本转化为视频，大大减少传统视频制作时间。
HeyGen是否支持在所有创建的视频中保持品牌一致性？
当然，HeyGen的平台设计了广泛的品牌控制和品牌工具包，以确保每个创建的视频都符合品牌。这使企业能够在所有视频内容中始终保持其视觉身份和信息传递的一致性。