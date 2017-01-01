品牌活动视频生成器：快速创建惊艳广告
简化您的广告活动。使用从脚本到视频的功能，将脚本转化为惊艳的视频，提升品牌影响力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
制作一个45秒的教学视频，面向数字营销人员和广告公司，突出“AI广告”的创新潜力。视觉风格应简洁高雅，具有流畅的过渡和数据可视化，配以平静而有说服力的AI生成旁白。展示HeyGen的“AI化身”如何个性化信息并传递引人入胜的叙述，革新广告创作和活动效果。
开发一个60秒的短视频，目标是电商品牌和社交媒体经理，展示现代“广告创作”的简单性。视觉风格应模仿引人入胜的“用户生成内容视频广告”，展示多样化的真实产品使用场景，并配以明亮、振奋人心的背景音乐。突出HeyGen的“从脚本到视频”功能，展示如何轻松将真实故事转化为高影响力的广告，与观众产生共鸣。
制作一个30秒的精美宣传片，目标是市场团队和小企业主，强调无缝的“视频广告制作”能力。视觉风格应时尚专业，始终在各种广告格式中展示品牌的特定“品牌标识（颜色、标志）”，并配以充满活力且有说服力的旁白。展示HeyGen的“旁白生成”如何确保每个广告都能清晰有力地传达信息，增强品牌记忆和参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的品牌活动视频创作？
HeyGen通过先进的AI工具，包括逼真的AI化身和从脚本到视频的功能，帮助您创建高影响力的品牌活动视频。这简化了您的广告创作过程，带来引人注目的结果。
HeyGen是否提供可定制的广告视频模板？
当然，HeyGen提供多种视频模板和用户友好的拖放编辑器来定制您的AI广告。您可以轻松整合品牌标识，包括标志和颜色，以保持一致性。
HeyGen能否为全球观众创建视频广告？
是的，HeyGen支持全球推广，具备多语言功能，提供强大的旁白生成和自动字幕。这确保您的视频广告能够与全球多元化的观众产生共鸣。
HeyGen可以生成哪些类型的AI内容？
HeyGen是一款多功能的AI视频广告制作工具，能够生成各种内容类型，从引人入胜的产品视频到真实的用户生成内容视频广告。利用AI脚本写作和丰富的媒体库，快速实现您的创意愿景。