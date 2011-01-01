快速轻松的品牌认知广告视频制作工具

利用AI化身和直观工具创建令人惊叹的可定制营销视频，轻松推动品牌曝光。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个45秒的精美视频广告，专为技术精通的企业家和内容创作者设计，特色是一个引人入胜的“AI化身”解释复杂的产品功能。视觉美学应是未来感和简洁的，辅以精准的“从脚本到视频”传递，确保关于我们AI视频广告制作工具的每条信息都清晰且引人注目。
示例提示词2
开发一个高能量的60秒视频广告创意，目标是创意机构和电商品牌，展示广泛的定制选项。此广告应展示从“媒体库/库存支持”中提取的生动视觉效果，并包含必要的“字幕/说明文字”以提高跨平台的参与度，所有这些都配以朗朗上口的现代音轨。
示例提示词3
为初创公司和忙碌的市场营销人员制作一个简洁的15秒营销视频，展示如何使用预设计的“模板和场景”快速实现品牌曝光。视觉和音频风格应简单明了，鼓励突出“纵横比调整和导出”的便利性，以便在各种社交媒体平台上无缝部署。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌认知广告视频制作工具的工作原理

轻松创建令人惊叹的品牌认知视频广告，吸引您的观众并提升品牌在所有数字平台上的存在感。

1
Step 1
创建您的广告基础
从多样化的专业视频模板中选择，或从空白画布开始，以完美契合您的品牌愿景。
2
Step 2
使用AI驱动的元素进行定制
从现实的AI化身和高质量的库存媒体库中选择。个性化他们的外观和声音，使您的视频广告创意真正独特于您的品牌。
3
Step 3
增强您的信息和视觉效果
使用全面的品牌控制应用您的品牌标志、颜色和字体。结合动态文本和引人入胜的场景过渡，有效强化您的品牌形象。
4
Step 4
导出并跨平台分享
利用纵横比调整完美适应任何社交媒体平台。导出您的广播级视频广告，以提升品牌曝光和记忆。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的客户成功故事

将客户推荐转化为引人入胜的AI视频，以有效建立信任、展示价值并增强品牌信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的品牌认知广告视频创意？

HeyGen让您能够轻松使用AI化身和直观的拖放编辑器创建令人惊叹的广告视频。利用多样化的视频模板和AI驱动的工具，生成具有影响力的营销视频，显著提升在所有社交媒体平台上的品牌曝光。

HeyGen是否提供可定制的AI化身用于视频广告？

是的，HeyGen提供了广泛选择的AI化身，让您可以创建符合品牌的视频广告，与目标受众产生共鸣。您可以定制这些AI化身，并无缝整合品牌的特定元素，打造专业的视频模板。

哪些功能使HeyGen成为有效的AI视频广告制作工具？

HeyGen提供智能脚本编写、AI语音和广泛的媒体库，从概念到完成简化您的视频广告制作过程。这些可定制的视频确保您可以快速为各种数字平台制作高质量的广告视频。

HeyGen能否帮助优化不同社交媒体平台的视频广告？

当然可以。HeyGen支持多种纵横比和导出选项，让您可以为Facebook、Instagram和YouTube等平台量身定制广播级视频广告。这确保了最大化的品牌记忆和参与，有效推动您的营销目标。