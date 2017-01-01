品牌资产视频生成器：创建一致的视频广告

使用HeyGen的从脚本到视频功能简化视频制作，确保品牌身份的一致性。

想象一下，使用品牌资产视频生成器制作一个充满活力的30秒营销视频，展示您的最新产品。目标是小企业主和市场经理，他们寻求快速内容创作。视频呈现出充满活力的视觉风格，搭配欢快的背景音乐和专业的配音，所有这些都通过HeyGen的丰富模板和场景无缝构建。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为数字营销人员和电商品牌开发一个引人注目的45秒AI视频广告，突出个性化的客户互动。视觉风格应现代且流畅，包含引人入胜的视觉效果和友好的AI语音，通过HeyGen的AI头像功能轻松创建的自定义头像传递信息。
示例提示词2
制作一个有见地的60秒企业沟通视频，面向内容创作者和企业沟通团队，展示如何在所有视觉资产中保持完美的品牌一致性。采用信息丰富的视觉风格，配以简洁的图形和权威的配音，利用HeyGen的从脚本到视频功能将您的脚本转化为精美的视频，以简化视频制作。
示例提示词3
制作一个动态的15秒社交媒体广告，专为寻求多样化营销内容的营销专业人士和初创公司设计。视觉和音频风格应引人注目且简洁，信息明确，通过精准的配音生成传递，使其成为快速活动的有效AI视频生成工具。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

品牌资产视频生成器如何工作

使用我们直观的AI视频生成器高效地将您的品牌资产转化为引人入胜的视频内容，确保一致性并加速制作。

1
Step 1
选择您的视频模板
从专业视频模板库中选择，以立即与您的品牌视觉识别对齐，简化创作过程。
2
Step 2
输入您的脚本和头像
粘贴您的脚本以自动生成对话。利用我们的AI头像以清晰和有影响力的方式传达您的信息。
3
Step 3
使用品牌资产自定义
使用品牌控制应用您的品牌标志、颜色和媒体资产，以在所有营销视频内容中保持品牌一致性。
4
Step 4
导出您的品牌视频
使用我们的AI视频生成器生成高质量视频，并通过各种纵横比调整选项导出，适用于任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功故事视频

制作引人注目的视频推荐，建立信任并有效展示您的品牌价值。

常见问题

HeyGen如何成为强大的品牌资产视频生成器？

HeyGen通过其先进的AI视频生成器帮助企业创建令人惊叹的品牌视频内容，确保所有营销视频的视觉识别和品牌一致性。它显著简化了各种活动的视频制作。

HeyGen在其创作过程中是否允许自定义AI头像？

当然可以！HeyGen的创新平台使您能够利用逼真的AI头像，包括创建自定义头像的选项，轻松将文本提示转化为引人入胜的个性化视频广告创意。

HeyGen为各种创意需求提供哪些类型的视频模板？

HeyGen提供了一个多样化的视频模板库，专为创意应用而设计，如入职培训视频、产品演示视频和教程视频。这使用户能够快速将脚本转换为视频，加速内容制作。

HeyGen能否帮助创建有效的AI视频广告以用于营销活动？

是的，HeyGen是生成高影响力AI视频广告的理想内容制作平台。它提供强大的功能来开发个性化的视频广告创意，帮助营销人员高效实现其活动目标。