预订视频生成器：使用AI创建引人入胜的视频
利用AI技术和可定制的模板生成工作室级别的预订视频，提高预订量并为您节省时间。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
展示令人惊叹的房产视频，时长90秒，专为房地产经纪人和物业经理量身定制，旨在提升房源。采用现代、精致的视觉效果和引人入胜的背景音乐，此视频利用HeyGen逼真的AI虚拟形象，提供专业的房产导览，并由专业AI虚拟形象的声音进行讲解，突出每一个细节。
生成充满活力的45秒宣传视频，以吸引各种预订服务的新客户，目标是活动组织者和酒店专业人士。这个充满活力、节奏明快的视频，配有动感的音乐和清晰的字幕，引导观众通过HeyGen丰富的模板和场景自定义预设计的布局，使视频制作既快速又高效。
揭示AI生成视频的技术优势，这是一段为内容创作者和视频编辑设计的2分钟全面解说视频，旨在追求高质量输出。视频采用信息丰富、流畅的视觉效果和复杂的AI旁白，深入探讨HeyGen的纵横比调整和导出功能如何确保您的内容在任何平台上看起来都完美，从社交媒体到4K分辨率显示器，节省后期制作的时间。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创作者的AI视频生成？
HeyGen是一款直观的AI视频生成器，可以将文本转化为视频，使复杂的视频创作变得简单易用。它利用先进的AI技术来简化高质量、引人入胜的视频内容的制作。
HeyGen能否生成高质量、工作室级别的AI视频内容？
是的，HeyGen通过先进的AI技术确保工作室级别的视频，支持惊人的4K分辨率输出。这使用户能够生成适合各种平台和需求的专业AI视频。
HeyGen提供哪些全面视频创作的技术能力？
HeyGen提供强大的技术能力，包括统一的编辑时间线、支持多种纵横比，以及从丰富的媒体库中无缝添加多样化媒体的能力。用户还可以利用多种AI虚拟形象模型来创建动态内容。
HeyGen如何帮助使用AI虚拟形象创建角色一致性的视频？
HeyGen在创建角色一致性视频方面表现出色，允许用户选择和自定义多个AI虚拟形象模型。此功能确保在所有视频项目中保持一致的视觉形象和专业展示。