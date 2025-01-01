AI预订说明视频制作工具，提供清晰解释

使用多功能模板和场景快速创建引人入胜的操作视频，简化您的预订流程。

制作一个1分钟的说明视频，目标是小企业主，展示HeyGen的AI视频工具如何简化有效预订说明视频的制作。视觉风格应简洁专业，使用屏幕文本动画突出关键功能，配以友好、清晰的语音解说，确保所有观众都能轻松理解。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为忙碌的产品经理开发一个90秒的视频，展示如何利用HeyGen丰富的视频模板快速推出一个动态的预订系统说明视频。美学风格应现代且充满活力，包含快速剪辑、鲜艳的图形和欢快的背景音乐，所有这些都可以通过平台的现成模板和场景轻松构建。
示例提示词2
为技术支持团队设计一个2分钟的综合操作视频，展示如何高级使用HeyGen的视频编辑器来创建复杂预订软件功能的详细教程，包括精确的时间安排和视觉提示。视觉执行应高度指导性，配有清晰的屏幕捕获和动画注释，并通过准确同步的字幕/说明确保即使在无声环境中也能理解每一步。
示例提示词3
制作一个45秒的吸引人营销视频，目标是内容营销人员，展示如何使用HeyGen的文本转视频功能无缝地将简单的文本脚本转化为引人入胜的视觉预订指南。视觉呈现应流畅且富有未来感，结合一个能自然表达脚本的AI化身，配以流畅的过渡和权威但友好的声音。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

预订说明视频制作工具的工作原理

使用HeyGen强大的AI视频工具轻松创建引人入胜且个性化的预订说明视频，清晰地引导您的观众完成每一步。

1
Step 1
创建您的脚本或选择模板
首先编写清晰的预订说明脚本，或通过选择我们为说明视频量身定制的预设计视频模板来启动您的项目。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过从我们的媒体库/库存支持中选择引人入胜的视觉效果或上传您自己的素材，增强您的视频，为您的预订说明创建一个引人注目的背景。
3
Step 3
添加专业语音解说和字幕
使用我们先进的语音解说生成技术从您的脚本生成逼真的语音解说。自动添加字幕，确保您的预订说明对所有观众都易于访问和理解。
4
Step 4
导出并分享您的说明视频
一旦您的预订说明视频完美无瑕，使用我们的纵横比调整和导出功能，以您所需的格式和质量下载。跨所有平台分享，以有效地教育您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发全面的预订教程

.

制作详细的视频课程和操作指南，覆盖更广泛的受众，提供清晰、易于访问的说明。

background image

常见问题

HeyGen的AI视频工具如何简化视频制作？

HeyGen利用先进的“AI视频工具”简化整个视频制作过程，允许用户将“脚本”转化为引人入胜的视频，配有逼真的“AI化身”和动态场景。这使得无需复杂的技术技能即可高效创建内容，如“说明视频”。

我可以使用HeyGen的编辑器功能自定义视频吗？

可以，HeyGen提供一个强大且直观的“视频编辑器”，具有“拖放编辑器”界面，支持全面自定义您的视频。您可以轻松修改“模板”，添加品牌元素，融入“动画”，并安排您的内容以创建独特的“产品说明视频”。

HeyGen平台上有哪些媒体资源可用？

HeyGen提供丰富的“媒体库”，包括大量的“库存视频”、图片和背景音乐，以丰富您的视频内容。这确保您有充足的资源来制作精美专业的视频。

HeyGen支持自动字幕和语音解说吗？

当然，HeyGen支持自动“语音解说生成”，并可以自动为您的视频添加“字幕/说明”，提高可访问性和覆盖面。这项技术能力节省了大量的编辑时间和精力。