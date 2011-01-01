利用董事会培训视频生成器提升效率

通过引人入胜的AI化身简化企业学习，瞬间将文本提示转化为专业培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新员工开发一个45秒的欢迎入职视频，专为人力资源部门和小企业主设计。该视频应具有友好和易于接近的视觉美感，利用预制模板和场景，通过脚本文本快速构建场景，以视频形式呈现脚本，为他们的第一天定下积极的基调。
示例提示词2
设计一个30秒的活力宣传片，针对市场营销专业人士和内容创作者，突出展示为社交媒体活动生成惊艳视觉效果的便捷性。视频风格应动态现代，利用广泛的媒体库/素材支持快速创建场景，并进行各种平台的纵横比调整和导出，立即吸引注意。
示例提示词3
制作一个60秒的教程视频，面向教练和顾问，演示特定的工作流程或建议。演示应直接且个性化，展示一个AI化身传递信息，辅以自动生成的字幕/说明，以提高可访问性和在整个教学内容中的参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

董事会培训视频生成器的工作原理

快速开发专业且引人入胜的董事会培训视频，清晰传达关键信息并提升团队的学习效果。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先将您的培训内容编写或粘贴到平台中。我们强大的从脚本到视频功能将立即将您的文本转化为动态视频基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从多样化的逼真AI化身库中选择来展示您的培训材料，确保一致且专业的屏幕呈现，提升参与度。
3
Step 3
添加语音和字幕
通过使用我们的旁白生成功能生成自然的旁白，并自动添加字幕以提高可访问性和清晰度，进一步完善您的视频。
4
Step 4
导出您的视频
审查您的培训视频，进行任何最终调整，然后轻松导出为您首选的纵横比，准备分发给您的董事会成员或团队。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的治理主题

将复杂的董事会治理、合规或财务主题转化为清晰、易于理解且专业的AI驱动培训视频，以便更好地理解。

常见问题

HeyGen如何让创建培训视频更简单且更具吸引力？

HeyGen利用先进的AI将文本提示转化为引人入胜的培训视频，特色是逼真的AI化身和可定制的预制模板。这使得专业视频的快速制作成为可能，能够吸引注意力并提升员工培训效果。

HeyGen能否为多样化的员工培训需求创建AI化身视频？

是的，HeyGen允许您生成高质量的AI化身视频，非常适合员工培训和入职。您可以自定义化身和声音，甚至支持多语言视频，以满足全球多样化受众的需求。

HeyGen提供哪些功能来简化视频文档的制作？

HeyGen提供全面的编辑工具，包括自动字幕和强大的AI语音生成器，以简化视频文档的制作。您可以从文本提示开始，或增强屏幕录制，以高效创建清晰、专业的内容。

如何使用HeyGen品牌化和个性化创建的培训内容？

HeyGen提供广泛的自定义选项，使您能够使用公司的标志和颜色来品牌化和个性化您的视频。利用预制模板和强大的编辑工具，确保您的培训内容完美契合企业形象。