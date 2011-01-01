利用董事会培训视频生成器提升效率
通过引人入胜的AI化身简化企业学习，瞬间将文本提示转化为专业培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工开发一个45秒的欢迎入职视频，专为人力资源部门和小企业主设计。该视频应具有友好和易于接近的视觉美感，利用预制模板和场景，通过脚本文本快速构建场景，以视频形式呈现脚本，为他们的第一天定下积极的基调。
设计一个30秒的活力宣传片，针对市场营销专业人士和内容创作者，突出展示为社交媒体活动生成惊艳视觉效果的便捷性。视频风格应动态现代，利用广泛的媒体库/素材支持快速创建场景，并进行各种平台的纵横比调整和导出，立即吸引注意。
制作一个60秒的教程视频，面向教练和顾问，演示特定的工作流程或建议。演示应直接且个性化，展示一个AI化身传递信息，辅以自动生成的字幕/说明，以提高可访问性和在整个教学内容中的参与度。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何让创建培训视频更简单且更具吸引力？
HeyGen利用先进的AI将文本提示转化为引人入胜的培训视频，特色是逼真的AI化身和可定制的预制模板。这使得专业视频的快速制作成为可能，能够吸引注意力并提升员工培训效果。
HeyGen能否为多样化的员工培训需求创建AI化身视频？
是的，HeyGen允许您生成高质量的AI化身视频，非常适合员工培训和入职。您可以自定义化身和声音，甚至支持多语言视频，以满足全球多样化受众的需求。
HeyGen提供哪些功能来简化视频文档的制作？
HeyGen提供全面的编辑工具，包括自动字幕和强大的AI语音生成器，以简化视频文档的制作。您可以从文本提示开始，或增强屏幕录制，以高效创建清晰、专业的内容。
如何使用HeyGen品牌化和个性化创建的培训内容？
HeyGen提供广泛的自定义选项，使您能够使用公司的标志和颜色来品牌化和个性化您的视频。利用预制模板和强大的编辑工具，确保您的培训内容完美契合企业形象。