董事会流程视频制作器：创建引人入胜的解释视频
通过强大的文本到视频功能，立即将您的脚本转化为专业的流程视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段90秒的解释视频，向潜在的商业利益相关者展示一个复杂的新软件功能。视觉美学应现代且引人入胜，利用动态动画和高亮显示来强调关键优势。通过HeyGen的从脚本到视频的功能，叙述将流畅进行，并通过清晰的字幕/说明文字增强可访问性和理解力，使这段“解释视频”对多元化观众有效。
制作一个2分钟的“分钟课程创建”模块，专为内部学习与发展部门设计，聚焦于一个高级技术概念。采用动画、角色驱动的视觉风格，友好且易于接近，广泛使用HeyGen的媒体库/素材支持，提供多样化的背景和道具。一个富有表现力的AI化身将讲述内容，为材料提供一个亲切的引导，确保培训与学习与发展专业人士产生共鸣。
为技术支持团队生成一个简洁的45秒故障排除指南，展示一个常见系统问题的快速解决方案。视频应采用实用的屏幕录制式视觉风格，快速、清晰的过渡。通过利用HeyGen的模板和场景，创建过程将高效，允许快速部署。这段简短的“董事会流程视频制作器”将易于技术支持观众消费和访问，确保快速解决问题。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化文本到视频的创建流程？
HeyGen利用先进的AI将您的脚本转化为引人入胜的视频。只需输入您的文本，我们的平台将生成逼真的AI语音并与AI化身同步，简化您的视频创建流程。
使用HeyGen的工具高效制作流程视频的过程是什么？
HeyGen通过其直观的拖放编辑器简化了流程视频的制作。您可以利用预设计的模板和丰富的媒体库快速构建视觉故事，确保从头到尾的顺畅视频创建流程。
HeyGen能否利用AI视频代理增强视觉故事讲述？
当然可以，HeyGen的平台具有先进的AI化身，作为您的AI视频代理，将您的视觉故事讲述生动呈现。这些化身可以通过自然的表情传达您的信息，并通过自动字幕提高可访问性。
除了内容，HeyGen还提供哪些可访问性和品牌功能？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您在视频制作中加入您的标志和颜色，以保持一致的品牌形象。此外，自动字幕和说明文字确保您的内容对更广泛的观众可访问，增强整体视觉故事讲述。