自动化董事会会议总结生成器，助力清晰决策
通过自动化总结简化您的会后工作流程，并利用语音生成进行引人入胜的总结。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为公司秘书和行政助理制作一个45秒的信息视频，他们花费数小时在会议文档上。该视频应采用清晰简洁的视觉风格，配以干净的图形和权威的旁白。它将突出HeyGen如何通过利用“AI化身”来呈现会议的关键见解，利用先进的“发言者识别”准确归属评论，并帮助他们“提取关键信息”而无需手动审查。
为技术精通的经理和远程团队的创新负责人开发一个动态的60秒视频，展示如何使会议跟进变得视觉上引人入胜。视频应具有充满活力的感觉，展示HeyGen的“模板和场景”中的产品UI元素，以生成视觉丰富的内容。它将展示该工具如何轻松创建“信息图总结”和促进“思维导图创建”从会议讨论中，将原始数据转化为可共享的、有见地的视觉效果。
为C级高管和战略规划者制作一个精致的30秒视频，强调简化的决策过程。视觉和音频风格应高端且有影响力，配以自信的旁白。这个提示设想HeyGen的“语音生成”将强大的会议总结的基本要素带入生活，展示领导层如何快速掌握关键讨论并根据清晰的总结见解做出明智的“战略决策”，而不是在冗长的会议记录中摸索。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化董事会会议总结的创建？
HeyGen作为一个AI驱动的会议助手，将您的关键会议讨论和自动化总结转化为专业的视频总结。它使用AI化身和文本到视频技术来简化整个董事会会议总结生成过程。
HeyGen能否提供自动化总结和可操作的会议见解？
是的，HeyGen擅长AI笔记记录，处理会议数据以生成简洁的自动化总结，识别发言者贡献，并提取关键的行动项目列表。这些见解可以在您的视频总结中以视觉形式呈现。
有哪些选项可以自定义HeyGen视频会议总结？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色融入视频总结中，以保持一致的外观。您还可以利用各种模板和场景，并自定义语音生成以创建引人入胜的专业总结。
HeyGen是否与流行的会议平台集成，以便于视频总结的创建？
是的，HeyGen与Zoom、Google Meet和Microsoft Teams等平台无缝集成，以捕获实时转录和会议数据。这确保了安全的会议数据处理，并能够快速生成视频总结，可通过网络和移动设备访问。