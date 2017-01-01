想象一个30秒的视频，目标是忙碌的商务专业人士和团队负责人，展示如何轻松将冗长的讨论转化为简洁的总结。视觉风格应快速现代，配以欢快的企业音乐。视频开头是一个沮丧的用户在翻阅笔记，然后无缝过渡到展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何快速生成专业的“自动化总结”和清晰的“行动项目列表”，节省宝贵时间。

生成视频