董事会沟通视频生成器，用于引人入胜的更新

快速制作专业的解释和培训视频，使用直观的模板和场景进行所有董事会更新。

74/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个30秒的动态社交媒体视频，专为内容创作者量身定制，呈现快速提示或公告，配以生动的定制品牌，由HeyGen的AI虚拟形象赋予视觉故事讲述的冲击力。
示例提示词2
制作一个60秒的励志视觉故事，专为非营利组织设计，利用HeyGen的多样化模板和场景展示他们的影响力，配以温暖的叙述、背景音乐和清晰的字幕，以扩大影响范围。
示例提示词3
制作一个50秒的专业内部视频交流，专为人力资源部门设计，将关键脚本转化为简洁的视频，利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保专业的呈现，并自动生成字幕以提高可访问性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

董事会沟通视频生成器的工作原理

轻松创建有影响力的专业视频更新，将文本和想法转化为引人入胜的视觉叙述。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的信息。我们的AI视频生成器会高效地从您的脚本创建完整的视频，确保流畅的流程。
2
Step 2
选择视觉效果和声音
通过选择多样化的AI虚拟形象并自定义其外观和声音来增强您的沟通，以专业的方式代表您的品牌。
3
Step 3
完善您的演示
利用预设计的模板和场景来构建您的视频，然后添加品牌控制，如标志和自定义颜色，以获得一致的外观。
4
Step 4
导出和分享
通过设置所需的纵横比并以各种格式导出视频来完成您的视频，准备好与董事会进行有效的视频沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升战略视觉故事讲述

.

将复杂的数据、战略计划或公司叙述转化为引人入胜的AI视频故事，以实现有影响力和难忘的董事会演示。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创意AI视频生成？

HeyGen使用户能够轻松创建引人入胜的AI视频，将脚本转化为引人注目的视觉故事。利用广泛的可定制模板快速启动您的创意项目。

HeyGen能否通过定制品牌提升视觉故事讲述？

当然可以，HeyGen允许您通过将品牌元素如标志和颜色融入视频来提升视觉故事讲述。您还可以利用AI虚拟形象和丰富的媒体库制作反映品牌身份的独特解释视频。

我可以用HeyGen制作哪些类型的创意视频？

HeyGen是一个多功能的AI视频平台，适合生成多样化的内容，从动态白板动画视频到有影响力的社交媒体视频和专业培训视频。其AI文本转语音和AI虚拟形象提供了无限的创意可能性。

HeyGen适合创建专业质量的视觉故事讲述吗？

是的，HeyGen被设计为一个直观的AI视频平台，使任何人都能制作具有专业水准的高质量视觉故事。通过AI虚拟形象、从脚本到视频的功能和强大的品牌控制，您可以高效地制作引人入胜的叙述。