董事会沟通视频生成器，用于引人入胜的更新
快速制作专业的解释和培训视频，使用直观的模板和场景进行所有董事会更新。
开发一个30秒的动态社交媒体视频，专为内容创作者量身定制，呈现快速提示或公告，配以生动的定制品牌，由HeyGen的AI虚拟形象赋予视觉故事讲述的冲击力。
制作一个60秒的励志视觉故事，专为非营利组织设计，利用HeyGen的多样化模板和场景展示他们的影响力，配以温暖的叙述、背景音乐和清晰的字幕，以扩大影响范围。
制作一个50秒的专业内部视频交流，专为人力资源部门设计，将关键脚本转化为简洁的视频，利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保专业的呈现，并自动生成字幕以提高可访问性。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创意AI视频生成？
HeyGen使用户能够轻松创建引人入胜的AI视频，将脚本转化为引人注目的视觉故事。利用广泛的可定制模板快速启动您的创意项目。
HeyGen能否通过定制品牌提升视觉故事讲述？
当然可以，HeyGen允许您通过将品牌元素如标志和颜色融入视频来提升视觉故事讲述。您还可以利用AI虚拟形象和丰富的媒体库制作反映品牌身份的独特解释视频。
我可以用HeyGen制作哪些类型的创意视频？
HeyGen是一个多功能的AI视频平台，适合生成多样化的内容，从动态白板动画视频到有影响力的社交媒体视频和专业培训视频。其AI文本转语音和AI虚拟形象提供了无限的创意可能性。
HeyGen适合创建专业质量的视觉故事讲述吗？
是的，HeyGen被设计为一个直观的AI视频平台，使任何人都能制作具有专业水准的高质量视觉故事。通过AI虚拟形象、从脚本到视频的功能和强大的品牌控制，您可以高效地制作引人入胜的叙述。