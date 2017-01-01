混合学习视频生成器：提升学生参与度

通过动态教育视频加速在线课程并增强学生参与度，利用HeyGen的AI虚拟形象。

制作一个引人入胜的45秒教育视频，适用于混合学习环境，专为提高学生参与度而设计。该视频应具有现代、充满活力的视觉风格，并配以清晰、鼓舞人心的音频语调，利用HeyGen的AI虚拟形象作为亲切的虚拟讲师传递内容。

示例提示词1
为学生提供一个60秒的互动学习视频，分解一个具有挑战性的主题。通过引人入胜、动态的视觉风格和友好、激励人心的旁白，这个视频将吸引学习者的注意力，利用HeyGen的语音生成技术提供多样且清晰的解说，非常适合教育视频。
示例提示词2
教师和在线课程创建者需要一个简洁的30秒教程视频来介绍翻转课堂中的新模块。该视频应采用简洁、直接的视觉风格和信息丰富的音频语调，展示HeyGen的从脚本到视频功能如何快速将书面内容转化为引人入胜的教程视频生成器输出。
示例提示词3
教学设计师和培训师可以通过开发一个复杂的50秒AI视频生成器输出来简化他们的流程，概述教学视频设计的最佳实践。这个为同行专业人士量身定制的视频将展示流畅、权威的视觉风格和引人入胜、平静的音频呈现，利用HeyGen丰富的模板和场景库来启动高质量的制作。
示例提示词1
示例提示词2
示例提示词3
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

混合学习视频生成器如何工作

轻松将您的教育内容转化为引人入胜的视频，为任何混合环境中的学生创造动态的学习体验。

1
Step 1
创建您的教育脚本
首先将您的教育内容写入或粘贴到平台中。利用从脚本到视频的功能，自动将您的书面材料转化为引人入胜的视频叙述。
2
Step 2
选择您的AI讲师
通过从多样化的AI虚拟形象库中选择讲师来增强学生的参与度。这增加了人性化的触感，使复杂的主题更易于接近和视觉上更具吸引力。
3
Step 3
添加专业语音解说
从您的脚本生成自然的语音解说，确保您的教育内容清晰一致地传达。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的视频，并使用纵横比调整和导出功能为各种平台准备。轻松将您的高质量混合学习视频直接分享至LMS平台、YouTube或其他在线渠道。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的教育内容

将具有挑战性的主题转化为易于理解的AI视频，使复杂的概念对所有学生都变得易于接近和引人入胜。

常见问题

HeyGen如何简化混合学习的教育视频制作？

HeyGen利用先进的AI技术将脚本转化为引人入胜的教育视频，大大简化了混合学习环境中的内容创作。教育工作者可以利用我们的平台高效生成动态教程视频和在线课程，提升学生的参与度。

HeyGen能否增强在线课程和混合学习中的学生参与度？

当然可以。HeyGen通过让教育工作者使用AI虚拟形象和AI生成的语音解说来创建动态内容，从而提升学生参与度。这使得互动学习视频的快速开发成为可能，并支持现代教学方法如翻转课堂。

是什么功能让HeyGen成为教育工作者高效的AI视频生成器？

HeyGen为教育工作者提供了一个高效的AI视频生成器，配备可定制的视频模板和庞大的媒体库。这简化了教学视频设计，允许快速创建并与各种LMS平台集成，节省宝贵的时间。

HeyGen可以为学习体验制作什么样的数字内容？

HeyGen是一个多功能的教程视频生成器，能够为各种学习体验制作高质量的数字内容，包括学生支持视频和综合在线课程。通过字幕和品牌控制等功能，您可以确保所有教育视频的可访问性和一致的品牌形象。