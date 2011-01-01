黑色星期五广告视频模板：提升您的销售

快速为社交媒体设计引人入胜的黑色星期五视频广告。利用HeyGen的丰富模板和场景，在这个假期季节推动销售。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个45秒的黑色星期五视频，使用精致的黑色星期五视频模板为时尚品牌突出独家优惠，展示优雅的产品。视觉风格应时尚现代，配以流畅的电影过渡和使用HeyGen的“语音生成”功能生成的专业旁白，强化品牌形象。
示例提示词2
为科技产品零售商制作一个引人注目的60秒可定制黑色星期五促销视频，采用高科技、未来感的视觉美学，配以大胆的图形和充满活力的合成波音乐。利用HeyGen的“媒体库/库存支持”整合动态产品镜头和高质量的库存素材，吸引渴望创新和优惠的观众。
示例提示词3
为小企业推出限时促销开发一个15秒的黑色星期五广告，优化为移动设备观看，如Instagram故事。视频应充满鲜艳的色彩和快速吸引人的文字动画，配上朗朗上口的欢快曲调。通过使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，确保在各种平台上的无缝适应，突出显示独特的折扣代码。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

黑色星期五广告视频模板的工作原理

使用HeyGen的可定制模板快速轻松地创建引人入胜的黑色星期五视频广告，完美提升您的假期促销活动在各个平台上的表现。

1
Step 1
选择您的黑色星期五模板
从多种黑色星期五视频模板中选择，开始您的广告创作。这利用了HeyGen的丰富模板和场景库。
2
Step 2
定制您的广告内容
通过添加您的品牌标识、特定折扣代码和产品视觉效果来个性化您的黑色星期五广告。利用品牌控制确保一致性。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过动态文字、过渡效果或整合AI生成的语音旁白来增强您的视频广告，使您的信息更具影响力。使用语音生成功能提供引人注目的音频。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的黑色星期五视频广告完美无瑕，导出为适合Instagram故事或Facebook广告等各种社交媒体平台的最佳纵横比。利用纵横比调整和导出功能实现广泛覆盖。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在促销视频中展示客户评价

.

将真实的客户成功故事融入您的黑色星期五促销活动中，以建立信任并鼓励购买。

常见问题

HeyGen如何简化黑色星期五视频广告的制作？

HeyGen提供多种可定制的黑色星期五视频模板，用户可以快速制作专业的黑色星期五视频广告。利用AI自动视频创建和强大的视频编辑器，设计适合您促销活动的引人入胜的宣传视频。

HeyGen的黑色星期五视频模板有哪些定制选项？

HeyGen的黑色星期五视频模板完全可定制，您可以整合独特的品牌标识、徽标和首选的配色方案。通过动态文字动画、过渡效果和行动号召元素增强您的信息，确保您的短视频广告在社交媒体上脱颖而出。

HeyGen能否为各种社交媒体平台创建黑色星期五视频？

当然可以，HeyGen支持为Instagram故事、TikTok视频和Facebook广告等多种社交媒体平台优化的黑色星期五视频创建。轻松调整黑色星期五视频广告的纵横比，以完美适应每个渠道，并通过引人注目的创意资产最大化您的覆盖面。

HeyGen是否为黑色星期五促销视频提供AI功能？

是的，HeyGen集成了强大的AI自动视频创建工具，包括AI头像和语音生成，帮助您制作引人注目的黑色星期五促销视频。利用这些功能，以独特和专业的方式传递您的折扣代码和假期促销信息，显著提升您的营销计划。