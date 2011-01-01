黑色星期五广告视频制作器：立即提升您的销售
使用我们直观的平台和强大的模板和场景，即使没有视频编辑技能，也能设计出令人惊叹的黑色星期五视频广告。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个时长45秒的产品展示广告，面向广泛的在线消费者，展示多样化的黑色星期五优惠。视频应具有现代、简洁的视觉美感，配以欢快、吸引人的背景音乐，清晰展示产品优势。使用HeyGen的“媒体库/素材支持”加入高质量视觉效果，并通过添加精确的“字幕/说明”确保在社交平台上的最大传播效果。
为寻求个性化购物建议的客户开发一个60秒的黑色星期五广告，利用AI驱动的代言人传达独家优惠。视觉和音频风格应友好且专业，AI化身在主题背景下进行清晰、直接的演讲。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能高效地制作信息，并通过富有表现力的“AI化身”使信息生动，创造一个令人难忘且值得信赖的体验。
为小企业主和忙碌的营销人员制作一个简洁的15秒黑色星期五广告视频制作点，展示他们如何轻松启动他们的活动。视频应动态且有冲击力，通过简洁的文字覆盖和充满活力的音乐传达信息。利用HeyGen的“模板和场景”快速设置，并通过使用“纵横比调整和导出”优化多平台的最大可见性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen是否简化了黑色星期五视频广告的制作？
HeyGen的AI视频制作器使制作引人注目的黑色星期五视频广告变得轻而易举，即使没有视频编辑技能。其直观的拖放编辑器让您可以快速制作出吸引人的营销内容。
HeyGen为营销活动提供了哪些黑色星期五视频模板？
HeyGen提供了丰富的黑色星期五视频模板库，配有动画和素材视频，非常适合有影响力的营销活动。您可以轻松定制这些模板以突出您的折扣优惠。
AI驱动的代言人如何提升黑色星期五广告？
HeyGen的AI驱动代言人通过为产品展示广告和病毒视频广告增添专业的人性化触感，提升您的黑色星期五广告。它们非常适合吸引所有社交媒体营销平台的观众。
HeyGen能否帮助创建引人入胜的促销倒计时视频？
是的，HeyGen的在线AI视频制作器非常适合制作动态倒计时视频，以激发对黑色星期五促销活动的兴趣。其创意工具使您能够快速制作出高度吸引人的内容。